Boban Rajović otkrio je da je njegov sin Andrija Rajović morao da napusti fudbalsku karijeru.

Posebno emotivno govorio je o sinu Andriji, koji je zbog povrede morao da napusti fudbal. Boban je otkrio da danas rade zajedno i da mu je drago što mu je sin blizu.

- Andrija je nažalost zbog silnih povreda napustio fudbalsku karijeru i sada pravi tatinu karijeru, pomaže mi, hvalim ga stalno. Sinoć sam u jednom intervjuu rekao, moraćete njega sve da pitate, jako sam zadovoljan njegovom profesionalnošću i odgovornošću. Sad je došao red na njega, da ga novinari pitaju kako gleda na estradni svet jer je došao iz sportskog života.

Pevač se osvrnuo i na to kakav je otac i priznao da ne voli strogoću, ali da su razgovor i razumevanje ključni u odnosu sa decom.

- Nema šanse, stalno sebi govorim moram da budem strožiji prema njemu i Anđeli, ali ne mogu. Jutros sam se nameračio da im održim jednu lekciju, kao strogi otac, ali ne ide. Slab sam na njih i onda to bude drugarska varijanta, prijateljski odnos između nas.

Najlepše mu bilo u Austaliji

Boban je otkrio kako se danas oseća i da li uopšte stiže da se odmori od silnih obaveza koje nosi njegov posao.

- Dobro sam, kao mlad momak. Kod mene je uvek turbulentno, odmor ne postoji. Zapisivao sam u telefonu gde sam sve bio, na hiljadu destinacija. Držim se, i dalje mi to nije dosadno. Obišao sam dva kontinenta za mesec dana. Imao milion koncerata i nastupa na različitim destinacijama – rekao je on, a zatim nabrojao gde je sve bio i gde mu je bilo najlepše:

- Meni je favorit Australija, bio sam tamo u martu po četvrti put i ići ću opet. Tu sam se pronašao, ali mi je i Florida jako prijala.