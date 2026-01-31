Slušaj vest

Pevačica Branka Sovrlić nedavno je pevala u Sarajevu i u pauzi između dva bloka pesama pozdravila je koleginicu Nadu Obrić i poželela joj da što pre ozdravi.

- Samo evo da jednom pesmom pozdravimo i našu koleginicu Nadu Obrić. Jako je bolesna, pa da joj poželimo brz oporavak. Volela bih da zajedno zapevamo - rekla je Branka, a prisutni su aplaudirali.



Borba sa karcinomom

Inače, kako je već poznato, Nada je nekoliko puta operisala karcinom, a o svojoj borbi otvoreno je govorila. Ona je skoro bila i u Beču na kontrolama, te je saopštila da je zadovoljna rezultatima pregleda.

- Osećam se čudno, ali najbitnija je glava. Idem u emisiju, pa ću sve završiti fino. Sve je stvar glave, da li hoćete da budete negativni ili se borite do iznemoglosti.

1/6 Vidi galeriju Nada Obrić Foto: Kurir Televizija, Kurir TV, Screenshot Youtube

Ljudi danas odustaju i to je greška, šta to znači? Neću da odustanem, svaka minuta i svaki dan nosi nešto novo i svaki je od Boga dan. Svakom danu se treba radovati, ako se ne raduješ, to znači da si bogohulan - rekla je nedavno Nada posle svega.

Pričala o borbama sa karcinomom

Inače, kako je već poznato, Nada je nekoliko puta operisala karcinom, a o svojoj borbi otvoreno je govorila. Ona je skoro bila i u Beču na kontrolama, te je saopštila da je zadovoljna rezultatima pregleda.

- Osećam se čudno, ali najbitnija je glava. Idem u emisiju, pa ću sve završiti fino. Sve je stvar glave, da li hoćete da budete negativni ili se borite do iznemoglosti.