Jelena Karleuša prethodne dane i odmor u Dubaiju neće pamtiti po lepom, zbog skandala koji joj je priredio bivši suprug Duško Tošić. On je tada zamenio brave i “upao” u porodični stan na Dedinju, gde pevačica živi s ćerkama posle razvoda, ali iako se taj problem rešio, očigledno je da je taj incident ostavio posledice Jelenu.

Samo dan nakon povratka iz Dubaija, Jelena je u Šimanovcima snimala novu epizodu muzičkog takmičenja “Pinkove zvezde”, ali iako se trudila da bude maksimalno profesionalna i nasmejana, u jednom trenutku, pop divu su savladale emocije i nagomilani stres, pa je ona briznula u plač.

Slomila se tokom snimanja

- Jelena jeste hrabra i uvek se diže iz svega kao feniks iz pepela. Ipak, sve ovo što se izdešavalo s njenim bivšim mužem dok je bila sa ćerkama na odmoru, nije joj bilo ni malo prijatno. Sve to ju je jako potreslo. Čim se vratila sa odmora u Beograd, ona nije imala vremena da malo dođe k sebi i da se odmori od svega. Tu prvu noć po dolasku nije spavala ni sat vremena, a odmah sutradan je imala snimanje “Pinkovih zvezda”. Počela je da se sprema od ranih jutarnjih sati, a ispred studija u Šimanovcima se pojavila tip-top doterana u ful “guči” autfitu iz najnovije kolekcije njihovog novog dizajnera Demne. Dala je i izjavu medijima u svom stilu, pa su svi mislili da je nesrećna epizoda s Tošićem, sada iza nje - priča naš sagovornik sa snimanja pomenute epizode, pa nastavlja:

- Jelena se dobro držala, šalila se sa kolegama i sve je delovalo u redu. Ipak, sve se promenilo kada je jedan njen kandidat otpevao pesmu koja ju je emotivno razorila. Tu nije mogla da zadrži suze. Toliko je plakala da su organizatori hteli da prekinu snimanje, kako bi se malo smirila. Videlo se da joj sve ovo teško palo i da je ovaj haos ostavio posledice na nju. Ipak je i ona žena od krvi i mesa. Tokom snimanja je u jednom trenutku spustila i glavu i rukama prekrivala oči. Videćete već sve u emisiji - rekao nam je izvor sa lica mesta.

Pozvali smo pop divu za komentar, ali nam se nije javljala na pozive.

Neće pokretati spor protiv Dušak zbog upada u stan

Podsetimo, JK nam je po povratku iz Dubaija, rekla da više neće komentarisati bivšeg supruga.