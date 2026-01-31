Slušaj vest

Pevačica Sandra Rešić, koja je ranije javno optužila Minu Kostić da joj je ukrala bakšiš, nastupila je na proslavi punoletstva u Beču, gde je bila zadužena za atmosferu tokom večeri.

Rešićeva je sa glamurozne proslave objavila više snimaka i fotografija na društvenim mrežama, pokazujući detalje sa slavlja.

1/6 Vidi galeriju Sandra Rešić Foto: Društvene Mreže

Na jednom od snimaka vidi se kako u rukama drži novčanice od 500 evra, kao i flašu votke „Grey Goose“. Slavlje je trajalo do kasno u noć, a otkrila je da je slavljenik dobio skučpocen poklon - mercedes.