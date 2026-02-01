Slušaj vest

Ne postoji osoba koja nije čula za legendarnu pesmu "Romale Romali" pevačice Ane Nikolić, koju je otpevala na Beoviziji i za dlaku joj je izbegla Evrovizija. Iako je Ana nakon toga imala brojne hitove, upravo ova numera je ostala upamćena. Moderan zvuk pesme nas tera da postavimo pitanje - da li je moguće da je stvarno prošlo 20 godina?!

Jedna od najvećih balkanskih zvezda, Dragana Mirković, 2006. godine nas je oduševila numerom "Pečat na usnama". Na svakoj većoj proslavi, neizbežno je da je čujete.

Jedna pesma Ace Pejovića, koji je od početka svoje karijere zadržao jedinstveni stil, 2026. takođe puni 20 godina, a to je - Neverna. Melodija nas vraća u neki lepši period kad je zvuk bio itekako unikatan.

"Nešto mi govori da ti se ne žuri" su stihovi uz koje ustaju i oni koji uvek sede na proslavama. Uz ovaj Stojin hit, većina sebi dozvoli čašicu više. Posebno je aktuelna među mladim ljudima, iako ima već 20 godina otkako je nastala.

Kralj narodne muzike, Šaban Šaulić, u amanet nam je ostavio mnogobrojne hitove. Njegova "Cveta" nastala je 2006. godine iako se čini da je prošlo mnogo manje vremena od tad.

"Nije muški ali moram" je jedna od prepoznatljivijih pesama Šaka Polumenta. Iako i ona ove godine obeležava 20 godina, ostaje upamćena i slušana kao što je bila i tada.

Aca Lukas je pre 20 godina, pored ostalih pesama, snimio i "Udari prva", pesmu koju ćemo ređe čuti na veseljima, ali ćemo je sa zadovoljstvom pustiti kod kuće ili u kolima kad želimo da čujemo dobar zvuk.