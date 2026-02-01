Slušaj vest

Rade Lacković, pevač koji je na domaćoj sceni prisutan dugi niz decenija svojevremeno se prisetio privatnih veselja i bakšiša, zbog kojeg umalo nije "polomio vrat".

"Previše si para dao"

Naime, gostujući jednom prilikom kod voditelja Ivana Gajića na Kurir televiziji, pevač se prisetio najvećeg bakšiša koji je uzeo na jednom veselju, gde je bilo i neprijatnih situacija.

Foto: Petar Aleksić

- Pa, dosta toga bude ako se radi privatno, dosta je bilo i da daju para, ali ja sam opet takav čovek po prirodi, dešavalo se da zaustavi čovek, da na primer par hiljada evra, po 500 daje i hoće dalje, ja kažem ne, ne dozvoljavam više, i previše si dao, ja mogu i dva dana ti pevam, idem dalje kod drugih ljudi da ne bude samo veče tog čoveka, gosta koji je bio tu i tako ispoštujem sve. Nisam kao neki pevači što se zakopaju tu i pokupe sve što ima. A da, neprijatno sada sećam se, eto, baš na toj svirci, jedno je u Loznici, ta bila svirka, gde sam zaustavio čoveka da ne daje više para, izvadio je baš dosta para, ovako, sve po 500 - započeo je Lacković u emisiji "Puls Srbije".

"Nosio me je na glavi"

Kako je dalje ispričao, zbog upornog gosta na slavlju, umalo završio u "opštoj makljaži" na slavlju.

- I podigne me jedan momak veliki, počeo je da me nosi na glavi. Ja kažem nemoj molim te. I par puta sam ga odbio i na kraju dođe čovek, ja se brinuo da ću slomiti vrat, ako me pusti dole. Ako se može to nazvati neprijatnost. A tako je jednom isto u Bosni u Žepčetu, isto je jedan momak veliki, ono, stavio me i zaboravio na mene. Ja pevam tu i narod se okupio i tuča počela. I on krene u tuču, a zaboravio na mene. Ja njega po glavi, čekaj, stani da siđem, i on samo klekne, spusti me dole, i onda krene u masu.

Podsetimo, Rade Lacković je svoju karijeru započeo osamdesetih godina pevajući po malih seoskim lokalima u Mačvi, a ubrzo se preselio u Nemačku gde postaje najplaćeniji kafanski pevač.