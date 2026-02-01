Slušaj vest

Tea Tairović važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na estradnoj sceni, a prema mišljenju mnogih, privlačnost je nasledila od svoje majke Božice Malević.

Njena majka se i danas bavi novinarstvom, a svojoj ćerki je oduvek bila najveća podrška i vetar u leđa.

"Sve treba da radiš sama"

Naime, Božica je gostovala u "Pričaonici" kod Sanje Ćulibrk i govorila o počecima i borbama kroz koje su prošle zajedno.

- Davno smo napravile dogovor kako će sve to teći. Dogovorile smo se da joj niko nikada ne plati dao pesmu, drugo je poklon, protiv toga nisam. Uvek kad ti nešto da, uceniće te sutra. Tako da sve treba da radiš sama, sama da zarađuješ. "Obećaj mi da će tako biti", to sam joj rekla. Moći će od toga lepo da živi, da zarađuje, ali ne odmah. To je proces, polako.

Foto: Printscreen/Instagram

Poraz nije opcija

Majka pevačice se osvrnula i na ružne komentare i trenutke kada je Tea pomislila da odustane od svega, ali poraz nikada nije bio opcija.

- Niko nikada nama ništa nije rekao u lice. Jedine loše komentare koje sam videla su na Jutjubu. Toliko je svega bilo, a jedna od najvećih laži je bilo da sam ja vlasnik neke televizije... Meni nikada nije bio fokus šta će ko reći, tuđi komentari, ne marim za to - rekla je Božica i dodala:

- Bilo je trenutaka kada je htela da odustane, kako da ne. Naročito pre pesme "Hajde", to je neka prekretnica bila. Posle toga se čekao neki njen kiks, mislili su da će brzo proći taj njen hit i da je to kraj... A ona je posle uradila i "Balkaniju"... Govorila sam joj da kad je najgore nek napiše pesmu. Nek ciljeve stavi na papir, pa ćemo polako. Eto, nikada nije bilo odustajanja, trud se uvek isplati...