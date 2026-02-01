Slušaj vest

Ana Nikolić nedavno je u tajnosti posetila plastičnog hirurga, jer u poslednje vreme nije bila zadovoljna izgledom svojih silikonskih grudi, saznaje Kurir.

Pevačica je imala više razloga za ovu odluku, a jedan od glavnih je što je želela da bude lepša i seksepilnija svom dečku Goranu Ratkoviću Raletu, s kojim je opet u ljubavi.

- Ana već neko vreme nije bila zadovoljna kako joj izgledaju silikoni u grudima. Oni su se s vremenom deformisali i pali, pa ju je to mnogo nerviralo. To se baš videlo kad je nosila neke dekoltirane i providne haljine. Od doktora s jedne poznate privatne klinike je tražila da joj zameni implantate i da joj se grudi podignu, ali da to sve izgleda što prirodnije. Pokazala je i svoje slike pre ugradnje silikona i rekla da opet želi baš takve grudi. Za tu intervenciju je dala 5.000 evra. Hirurg joj je ispunio sve želje i odradio odličan posao, pa su njene grudi sad kao kod devojke. Tom prilikom im je smanjena i veličina, pa pevačica sad ima "trojke", a nekada je imala dva broja veći obim. Ana je prezadovoljna. Ovo nije prvi put da ide na remont. Pre nekoliko godina povećala je grudi za broj, a svojevremeno se rešila i silikonskih implantata iz usana. Kad pacijentkinja odluči da izvadi silikone i vrati prirodan izgled, nemoguće je da ponovo ima svoje prirodne grudi. Mora da ugradi manje silikone, kojima će postići željeni prirodni izgled, što se i desilo u Aninom slučaju - priča nam izvor i nastavlja:

- Svi oni koji poznaju Anu znaju i da se na ovaj remont odlučila da bi bila lepša i seksepilnija svom starom-novom dečku Goranu Ratkoviću Raletu, s kojim je opet u ljubavi. On je oduševljen novim izgledom svoje devojke i samo je hvali. Ana je, inače, rešila da se posveti sebi u poslednje vreme, pa redovno odlazi na treninge, a izbacila je i alkohol. Na posebnoj je ishrani i već je smršala osam kilograma. Želi da opet bude ona stara top riba i da se na scenu vrati na velika vrata, što je i zaslužila. Dokle će to da traje, videćemo, ali zasad joj ide odlično - zaključio je naš sagovornik.

Pozvali smo Anu za komentar, ali nam se nije javljala na pozive.

Inače, pevačica je nedavno objavila i video-snimak iz teretane, pa je svima poručila da ona sad započinje transformaciju i da nema stajanja.

Ana je s trake za trčanje poslala poruku svojim pratiocima:

- Šta ćemo sad? Pakao sledi. Pozdrav za sve one što bi voleli da sam mrtva. Nažalost, živa sam - rekla je Nikolićeva.

Da je i više nego zadovoljna svojim novim grudima, ali i da se baš predala treninzima i zdravom životu, pokazuje i činjenica da je objavila nove fotografije. Ana je pozirala u uskom crnom providnom kombinezonu koji je sve oduševio. Ispod njega se video donji veš, ali i ravan stomak i zategnute noge. Osim kombinezona koji je svima zapao za oko, krenuli su komentari i o tome koliko je pevačica smršala

- "Samo mudro i gas", "Svaka čast", "Nastavi u istom ritmu" - bili su neki od komentara na Instagramu.

Podsetimo, Ana je jednom prilikom ispričala da stare silikone čuva na posebnom mestu - u sefu.

- Postoji groblje silikona, ja sam zato ostavila svoje male kod mene. Išla sam kod doktorke i ona mi je rekla da postoji groblje silikona i kad se izvade, nose se tamo i napišu na njima ime i prezime da se zna čiji su - ispričala je Ana na Pinku.

Ana Nikolić i Rale: