Siniša Mihajlović je pre tri godine izgubio bitku sa opakom bolešću, protiv koje se hrabro borio, a njegova porodica nastavlja da ga čuva od zaborava.

Čuveni fudbaler i trener iza sebe je ostavio suprugu Arijanu i njihovo petoro dece. Ćerka Viktorija se oglasila emotivnom objavom na Instagramu, prisećajući se trenutaka provedenih sa ocem u bolnici i otkrivajući koliko su ti trenuci, i pored teških dana, bili dragoceni i nezaboravni.

- Sve pamtim iz ovog mesta. Miris dezinfekcionog sredstva čim bih ušla, onaj hladni miris koji mi je ostajao i napolju. Pamtim stepenice koje sam svakodnevno prelazila, jer je lift bio mračan, umoran, plašio me je. Pamtim čekaonicu. Stolice od drveta, koje su mi kidale kosu, i ljude koji su sedeli tamo, s tim pogledom između nade i predaje. Dovoljan je jedan pogled u određenim mestima da sve shvatiš o nekom - napisala je Viktorija, pa dodala:

- Pamtim ugao u kojem bih se presvlačila. Keceljicu, masku, navlake za obuću, skrivenu kosu. Svaki pokret bio je mali ritual pre nego što bih došla do tebe. Pamtim prozor s kojeg si mi se javljao, uvek zatvoren. Dvoje vrata tvoje sobe: otvoriti prva, zatvoriti, čekati, i tek onda ući zaista. Televizor uvek upaljen. Sendviče s mortadelom iz bara u drugom paviljonu - pisalo je u potresnoj objavi, koja se završila sledećom porukom:

- I onda mi. Naši trenuci, oni koje nikome ne pričam, koje čuvam kao krhke i dragocene stvari. Jer čak i na tako teškom, surovom mestu uspeli smo da živimo nešto lepo. I to mi niko ne može oduzeti. Sve pamtim iz ovog mesta. I tako je dobro. Ne želim da zaboravim ništa od tebe. Sve što je bilo tvoje, sve što govori o tebi, želim da nosim sa sobom, zauvek - zaključila je Viktorija ispod fotografija.

Inače, udovica pokojnog Siniše, Arijana, nedavno je proslavila Božić u Italiji s porodicom, a trenutke je podelila i s javnošću.

Kasnije je na društvenim mrežama objavila i emotivnu fotografiju sa Sinišom, pokazujući koliko joj nedostaje, posebno tokom prazničnih dana, kad je porodica na okupu.

- Ne postoji ispravan način kako da se osećaš. Postoji samo tvoj. Srećan Božić - ostavila je Arijana tužnu poruku u opisu slike na kojoj su pozirali srećni i nasmejani.

- Njegova smrt je bila najstrašniji i najintenzivniji trenutak koji sam ikad doživela. Svi smo bili oko njega: ja, deca, njegov najbolji prijatelj, moja i njegova majka. Nakon njegovog poslednjeg daha, u toj sobi se osetila snaga koju ne mogu opisati. Plakali smo suzama koje smo potiskivali kako mu ne bismo dali do znanja da je kraj blizu. Gubitak oca je bio žestok udar na našu decu. Ali oni su pokazali snagu. Tako sam obećala Siniši na samrti, dok sam ga držala za ruku: "Sada idi. Ja ću se brinuti o deci!" Tek tada je otišao. U početku sam osećala njegovo prisustvo u kući: posteljina oko mene se uvijala, ponekad bih čula zvuk koji su proizvodile njegove papuče kad je hodao - rekla je ona, pa dodala:

Broj 19 kao znak

- Jedna stvar mi se, međutim, stalno dešava - gde god pogledam, vidim broj 19, koji nekako povezuje našu porodicu. Sahranjen je 19. decembra, naša prva ćerka i moja majka rođene su 19. Kad želim da proverim koliko je sati na telefonu, budite sigurni da stoji broj 19. Pitam se da li je to znak - ispričala je Arijana u potresnoj ispovesti za rimsku Republiku.

Podsetimo, Mihajlović je preminuo 16. decembra 2022. godine. On se od 2019. borio s leukemijom. Tokom vremena, uspevao je da je pobedi i da se vrati kraj aut-linije, ali ona se, nažalost, ponovo vratila i zadala najteži udarac.

Grob Siniše Mihajlovića u Rimu: