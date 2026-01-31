Slušaj vest

Aleksandra Radović iza sebe ima zanimljivu životnu priču kada su u pitanju njeni brakovi.

Naime, pre nego što se udala za Aleksandra Zeremskog,Aleksandra je bila u braku sa Dejanom Džonijem Nikolićem, bubnjarom i svojom velikom mladalačkom ljubavi.

Prva ljubav

Njihova ljubavna priča počela je dok je Aleksandra bila student Muzičke akademije u Novom Sadu. Nakon što su se upoznali, Aleksandra se pridružila vojnom orkestru u kojem je Džoni svirao bubnjeve, što je dodatno učvrstilo njihovu vezu. Posle četiri godine zabavljanja, odlučili su da se venčaju.

- Između njih se rodila ljubav dok su zajedno radili u vojnom orkestru. Posle godinu i po zabavljanja počeli su da žive zajedno na Zemunskom keju, a nakon četiri godine odlučili su da se venčaju - ispričao je svojevremeno izvor blizak pevačici.

Brak Aleksandre i Džonija trajao je dve godine, nakon čega su se razveli. Džoni je izjavio da je Aleksandra tada napustila i njega i bend, što je dovelo do raspada grupe.

Nakon toga, Džoni je pronašao angažman na kruzeru koji krstari svetom.

Sama vaspitava ćerku

Pevačica je bila braku sa Aleksandrom Zeremskim, od kog se razvela mesec i po dana nakon rođenja ćerke Nine, a malo ko zna da je pevačica pre njega imala jedan brak.

Nedavno je govorila o izazovima roditeljstva, posebno sada kada je Nina ušla u pubertet.

- Teško je decu sačuvati, koliko god da vodiš računa, da pričaš, uvek ima razloga da se dodatno galami - rekla je iskreno Aleksandra.