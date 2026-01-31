Slušaj vest

Aleksandar Kos, blizak prijatelj političara Čede Jovanovića, u poslednje vreme izuzetno je aktivan na društvenim mrežama, gde sa pratiocima redovno deli detalje iz svog privatnog života i svakodnevice.

Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos Puls Srbije vikend Foto: Kurir.rs/Petar Aleksić

Ovog puta, Aca Kos je objavio novi snimak koji je izazvao pažnju javnosti, otkrivši gde ga je Čeda Jovanović odveo, ali i kakvu poruku je tom prilikom poslao.

- Stigao noćas sa puta, strpao me u kola i nije stao dok me ovde na Unu nije izveo, a sad ćemo do Moštanice pa na Kozaru. Ništa ne pitam ne bi se iznenadio ni da u Beču večeras završimo - napisao je Aleksandar Kos.

Aca Kos odveo Čedu na reku Izvor: Instagram

"Dva prijatelja se drže za ruke"

Podsetimo, Jovanović je prokomentarisao i "držanje za ruke" sa prijateljem Acom Kosom.

- Pa nije on meni stavio ruku u gaće ili mi stavio prst unutra. Ta asocijativnost mnogo govori o onima koji to rade. Dva prijatelja se drže za ruke, od kojih jedan ima titanijumsku cev u lumbalnom delu kičme, šrafove umesto pršljenova i drugom rukom se pridržava, a pritom mu je prekinut spinalni nerv zbog čega ne kontroliše nogu... Kako od te slike dođete do zaključka da smo homoseksualci koji javno pokazuju ljubav držeći se za ruke. Na kraju ako ljudima to ulepšava život i to mi je okej - govorio je bivši političar.

"Sve ću izdržati zbog Čede"

Podsetimo, Aleksandar Kos nedavno je izveden iz policijske stanice na Voždovcu, gde je proveo noć nakon što je priveden zbog sumnje da je vozio pod uticajem nedozvoljenih supstanci.

- Ja mogu sve da izdržim zbog Čede, njegove dece i divnih ljudi koji me podržavaju, ali zbog ovog društva novinare molim da budu normalniji od njega, a ja znam da ste vi samo refleks svega što se dešava u našoj zemlji. Znajte da mi imamo porodice, da su se moji roditelji potresli, Čedina porodica isto, svi prijatelji i zaista živim kao i Čeda - odustajemo nikad, ali previše je bolesno sve što mi se dešava samo zbog toga što imam divnog prijatelja Čedomira, a on u meni druga kojeg će uvek sve učiniti za naše prijateljstvo - rekao je Kos.

Kurir.rs