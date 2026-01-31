Slušaj vest

Bivša modelsica i rijaliti učesnica Dragana Mitar već neko vreme uživa na odmoru sa novim partnerom, a malo ko zna da je imala čitav vozni park.

Naime, Dragana je promenila nekoliko automobila, a cene su išle od 60,000, do čak 100.000 evra.

Pored toga što voli da vozi besne mašine, Dragana rado potroši novac na skupa putovanja, ali joj mahom najveći deo novca ode na plastične operacije i tretmane lica.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mitar pokazala obline Foto: Printscreen

Nedavno proslavila 35. rođendan

Inače, Dragana Mitar nedavno je proslavila je 35. rođendan, a naširoko se polemisalo na mrežama to kako se obukla za tu priliku.

Ona je obukla izazovnu, crvenu haljinu, a mnogi su bili iznenađeni njenim izgledom.

Kada je Dragana u pitanju, zanimljive su najviše plastične operacije koje je imala, a o kojima često i priča u medijima.

- Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i posle nje sam dobila infekciju. ,

Doktori su je dugo lečili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam želela da saniram, pa sam morala opet "pod nož". Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uva - šokirala je ona jednom prilikom.

Pogledajte dodatni snimak: