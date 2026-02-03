Slušaj vest

Isak Šabanović godinama je na estradnoj sceni ali o njegovom privatnom životu malo se zna.

On je skoro govorio o psihičkim problemima sa kojima se suočio u jednom trenutku života.

Situacija je bila toliko alarmantna da je pevač priznao da nije mogao u nekim momentima normalno da funkcioniše.

"Hteo sam da se povučem"

On je naime, posle učešća u "Zvezdama Granda", otvoreno govorio o svemu, a situacija se potom promenila.

- Psihički me udarilo i hteo sam da se povučem! To je bio trenutak slabosti, ako izađeš da se svađaš sa nekim nebitnim ljudima. Svaka medalja ima dve strane. Pre mi je smetalo što odjednom ne mogu da izađem u grad, meni je to zabranjeno. Mislim ne bukvalno zabranjeno, ali kada sednem nema šanse kafu da popijem, a ja volim sam da izađem. Prvu kafu volim sam da popijem, ali tolika fama je prošla. Ne treba mi obezbeđenje - rekao je Isak Šabanović.

"Plačem ja, brate..."

Koliko je emotivan govori i to što se često kako kaže rasplače, posebno kad naiđe na neku dobru muziku.

- Plačem ja, brate, nešto stalno. Može film da me rasplače, pesma, dirljiva poruka. Rak sam u horoskopu.

Inače, Isak je isprva hteo najviše da se bavi rok muzikom, ali je shvatio da danas prolaze druge stvari.

- Promenio sam svoj repertoar, ne mogu da vraćam ja taj rokenrol sam kad ne ide. Imam dva benda, s jednim radim klubove, a sa drugim rokenrol. U suštini muzička scena kao muzička scena mi se sviđa, a taj novi pravac koji sada hara regionom ja to iskreno ne volim. Ali skidam kapu kad neko napravi dobru pesmu - rekao je on nedavno.

Turbulentna veza sa koleginicom

Folk pevačica Aleksandra Mladenović svojevremeno je bila u vezi sa kolegom Isakom Šabanović, koja nije potrajala.

Aleksandra je potom dugo šturo odgovarala na pitanja o Isaku, a nedavno je odlučila da otkrije svoju stranu priče oko njihove veze i raskida iste.

- Isaka nisam finansijski izdržavala. Kupim mu poklon, tako nešto, izdržavala ga nisam. Kad čujem njegovo ime šta probudim u sebi? Pa, ništa - rekla je Aleksandra Mladenović na početku.

- To nije bila ljubav. To je bio promašaj. Ja nemam lepo mišljenje o njemu. On se lepo predstavlja samo ovako, medijski, ali nije iskren - dodala je pevačica.

- Neiskren je, jako. Jedino što ću reći ovog puta je da je nasilan. On je jedini muškarac od kog sam ja doživela nasilje. I fizičko i psihičko nasilje sam doživela od njega. Zbog njega sam razočarana u muški rod - jasna je bila Aleksandra.

- Od njega sam dobila šamar. Šamarčinu! U Beču je to bilo. Svađali smo se bili, bio je ljubomoran. Vređao me je sve vreme što sam kupovala torbe. Šta god da sam kupovala... Kaže mi da on to ne može da mi priušti, a ja mu nikad ništa nisam tražila, ja sam sebi sve sama priuštila. Meni ne treba muškarac da me finansira, ja samu sebe finansiram - zaključila je.

