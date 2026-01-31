Slušaj vest

Jednom prilikom je popularni reper Relja Popović gostovao na Pinku, te je pokazao fotografije iz svog najranijeg detinjstva, a onda se i osvrnuo na najbezbrižniji period života.

"Nikad nisam bio miran"

- Imao sam različite faze. Nikad nisam bio miran, smirio sam se dosta kasnije - priznao je Relja tada i otkrio kakve je sve to nestašluke pravio.

- Prvo krene da te nema kod kuće, pa u školi, pa si onda tamo nešto napravio... Bilo je svega toga - prisetio se Relja koji, inače, nije bio kažnjavan zbog greški koje je pravio u detinjstvu i tinejdžerskom dobu.

- Nije bilo ni prutića ni kažnjavanja, mama je imala uvek neke svoje metode. Uvek sam znao da je ozbiljno kada ćuti - kada vidim da je besna, znam da sam... Šta već. Ćutanje se ispostavilo kao njen najbolji metod da shvatim da sam nešto zabrljao - objasnio je Relja.

Majka Relje Popovića

Rođena 19. januara 1949. u Beogradu, Zoja Begoli završila je baletsku školu “Lujo Davičo” 1965. godine kao jedna od najbolјih učenica. Posle dvogodišnjeg usavršavanja u Lenjingradu u čuvenoj Akademiji “A.J. Vaganova”, kao stipendistkinja Narodnog pozorišta, vratila se 1967. u Beograd i u Narodnom pozorištu ostala do kraja igračke i pedagoške karijere.

Osim u matičnoj kući, pedagoškim radom bavila se i u baletskoj školi “Lujo Davičo” i na BK Akademiji, gde je predavala na igračkom i glumačkom odseku. Doživela je izuzetno priznanje u akademiji “Vaganova” , gde je imala čast da bude izabrana kao jedina strankinja za igru i nastupanje na sceni "Marinskog teatra" u čuvenim godišnjim predstavama.

Nјene najznačajnije uloge su: Olimpija – Hofmanove priče, Svanilda – Kopelija, Polovecka devojka – Knez Igor, Mirta – Žizela, Solveig, Ingrid – Per Gint, Kiti Ščerbacka – Ana Karenjina, Sinfonijsko kolo, Sinfonijski triptihon, Ruska igra – Krcko Oraščić, Las Pasiones, Forma viva, Kuma – Trijumf Afrodite, Krakovjak – Ivan Susanjin, Ulična igračica – Don Kihot, Solo par – Ero s onoga svijeta, Furijant – Prodana nevesta.

Brak sa Srđanom Popovićem

Sina Relju koji je danas jedan od najpoznatijih izvođača i Mišu je dobila sa Srđanom Popović, koji je bio sportski novinar. Preminuo je kad je reperu bilo samo dve godine.

- Mama mi je pričala da sam je na sahrani oca jednog mog druga pitao kome je teže – njemu koji je izgubio tatu sa 14 godina ili meni koji sam tada imao godinu i po. Teško je odgovoriti na to pitanje. Da li je ikad lako preboleti odlazak nekog ko ti znači? Naravno da bih voleo da sam mogao da zapamtim oca. To je rana koju nosim ceo život – iskren je bio Relja.

Nije imao lako detinjstvo, iako se njegova majka trudila sve da mu obezbedi. Suočavajući se u nekim trenucim sa nemaštinom, obećao je Zoji jednu stvar.

- Kao mali sam mami obećao, pošto sam osećao to siromaštvo i kad me vodi na buvljak da kupimo patike bio sam užasno tužan što nemam patike kao neki drugi, ja sam rekao "Vidi mama, ja ću napraviti novac od kojeg ću kupiti stan sebi i tebi" - priznao je on i dodao:

- Nažalost, nisam dočekao da to mogu da uradim njoj, ali sam našao način da ne uprljam svoju dušu, a da ipak budem finansijski stabilan.