Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.

- Prvo mesto je Bora zbog kog se svi tresemo već danima i ne znamo šta će mu pasti na pamet da uradi. Drugo mesto je Aneli koja napada Asmina nakon operacije - rekla je Sara.

- Anita loše utiče na Luku jer je kao muškarac totalno degradiran - rekla je Jakšićka.

Anita se nadovezala

- Više nisi ljubomorna na Kačavendu, nego na mene - rekla je Anita.

- Hana je napravila od Neria mrtvaka, dok ona nije bila ovde on je dečko bio odličan - rekla je Sandra.

