Lea Kiš, jedno od najomiljenijih TV lica u Srbiji, i dalje iznenađuje publiku svojim mladolikim izgledom, te malo ko bi pomislio da je voditeljka zakoračila u šestu deceniju života.

Voditeljka Lea Kiš Foto: Printscreen

Rođena 29. marta 1967. godine u Beču, Lea danas ima 58 godina, ali svojim izgledom i energijom prkosi godinama.

Redovna nega, zdrav način života i pozitivna energija ključni su faktori njenog mladolikog izgleda. Iako je u šestoj deceniji, Lea svojim izgledom i harizmom uspeva da ostane relevantna i omiljena među publikom.

U nedavnom intervjuu za Grand, Lea je otvoreno govorila o svojoj dugogodišnjoj karijeri, saradnji sa estradnim umetnicima i izazovima koje nosi rad na televiziji.

- Televizija je moj život, a rad sa ljudima iz sveta muzike i zabave donosi mi neprocenjivo iskustvo i zadovoljstvo - izjavila je Lea tom prilikom.

Skoro udala ćerku

Podsetimo, ćerka voditeljke Lee Kiš, Sara Mia Jokić nedavno je stala na ludi kamen, i to posle mesec i po dana veze.

Lea je sada prvi put progovorila o ćerkinom venčanju i istakla da jedva čeka i unučiće.

- Radujem se što se ostvarila kao supruga, udala se letos, jedva čekam da se ostvari kao majka, a ja kao baka – rekla je Lea.

Ona se tom prilikom dotakla i ćerkine karijere.

- Sara je dete koja je odrasla na televiziji, ja volim da se našalim da je i u stomaku bila na malom ekranu. Televizija je njena druga kuća. Ona je završila režiju, diplomirani je reditelj, ali krenula je putem novinarstva i voditeljstva, talenat i gen, to se prenosi tako da sam veoma ponosna. Radujem se njenom uspehu - smatra Lea.