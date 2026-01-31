Slušaj vest

Lina Božović Marković poznatija kao Lina Bumbar koja je najavila povratak na estradnu scenu, priznala je da ju je pevačica Vanja Mijatović iznervirala i ocenila da je njeno ponašanje bilo nepristojno, jer na slavlju vaterpolista Crne Gore nije pokazala poštovanje.

Lina Bumbar
Foto: Dejan Milićević

- Tako je, poručila sam pesmu za prisutne vaterpoliste Crne Gore, koje i lično poznajem. Kada je došao red na pesmu, niti je rečeno kome je posvećena, niti od koga je došla. Ipak su u pitanju vaterpolisti reprezentacije - rekla je Lina i dodala da uopšte nije ni znala ko nastupa te večeri:

- Iskreno, nisam znala ni ko peva, niti ko je pevačica. Prokomentarisala sam da lepo peva, ali i da izgleda kao Nataša Bekvalac sa Temu-a. Ako je to čula pa se uvredila, to je onda njen problem. Nemam potrebu da se izvinjavam, jer ono što je urađeno s druge strane, bilo je ružno i čisto nepoštovanje.

Lina Bumbar nekad i sad Foto: Privatna arhiva

U jeku karijere nestala sa estrade

Podsetimo, Lina Božović Marković, poznatija kao Lina Bumbar, nedavno je za Kurir progovorila o medijskoj ilegali, razlozima povlačenja sa javne scene, ali i privatnom životu.

- Nakon izlaska mog drugog CD-a, kada sam napunila 16 godina, moj otac je izvršio samoubistvo. To je za mene bila velika tragedija i šok. To je bio čovek kojeg sam ja obožavala i to me je prekinulo u svakom smislu. Vrlo brzo sam odlučila da malo zastanem u svemu tome... Pitala sam se: "Kako ću dalje sama?" Imala sam podršku majke koja je govorila da ne treba da se vraćam ili radim bilo šta po tom pitanju ako mi je teško, da treba da pustim vreme, kao što sam i uradila. Kako je vreme prolazilo sve manje sam imala želje i volje. Vremenom su se dogodile i neke druge stvari... U tom tugovanju, dogodio se i taj kraj devedesetih i mnogo toga. Tada sam srela, sada već mog pokojnog supruga i stupili smo u brak. Sa 20 godina rodila sam svoju stariju ćerku i sebe sam pronašla u tome. Bilo mi je mnogo bitnije da ja izgradim i stavim na čvrstim temeljima svoju porodicu a ne karijeru. Iz godine u godinu, susrećete se sa životnim izazovima i ne pada vam na pamet neko pevanje ili pojavljivanje. Bila sam prisutna na nekim tematskim događajima, kada je veče devedesetih... Ali javno nisam istupala, nisam pričala ništa, samo ono što se ticalo muzike koju sam radila.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteStars"OTAC MI JE VODIO KARIJERU, A ONDA JE IZVRŠIO SAMOUBISTVO" Potresna ispovest Line Bumbar, u jeku slave nestala sa muzičke scene
Lina Bumbar
StarsBILI SU NAJBOLJI FRAJERI I NAJZANOSNIJE RIBE! Kako danas izgledaju zvezde 90-ih: One su trenutno najzgodnije bake, a jedna pevačica je milionerka
collage.jpg
Stars"NISMO DALI DA DECA GLEDAJU STRAŠNE MOMENTE" Lina Bumbar o gubitku majke i supruga od najteže bolesti: Bilo je teško, najteže...
StarsKAKO DANAS IZGLEDAJU ZVEZDE DEVEDESETIH! Bili su najbolji frajeri i ribe: Jedna pevačica je postala milionerka, a one su trenutno najzgodnije bake na estradi
collage.jpg

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV