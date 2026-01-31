U jeku karijere nestala sa estrade

- Nakon izlaska mog drugog CD-a, kada sam napunila 16 godina, moj otac je izvršio samoubistvo. To je za mene bila velika tragedija i šok. To je bio čovek kojeg sam ja obožavala i to me je prekinulo u svakom smislu. Vrlo brzo sam odlučila da malo zastanem u svemu tome... Pitala sam se: "Kako ću dalje sama?" Imala sam podršku majke koja je govorila da ne treba da se vraćam ili radim bilo šta po tom pitanju ako mi je teško, da treba da pustim vreme, kao što sam i uradila. Kako je vreme prolazilo sve manje sam imala želje i volje. Vremenom su se dogodile i neke druge stvari... U tom tugovanju, dogodio se i taj kraj devedesetih i mnogo toga. Tada sam srela, sada već mog pokojnog supruga i stupili smo u brak. Sa 20 godina rodila sam svoju stariju ćerku i sebe sam pronašla u tome. Bilo mi je mnogo bitnije da ja izgradim i stavim na čvrstim temeljima svoju porodicu a ne karijeru. Iz godine u godinu, susrećete se sa životnim izazovima i ne pada vam na pamet neko pevanje ili pojavljivanje. Bila sam prisutna na nekim tematskim događajima, kada je veče devedesetih... Ali javno nisam istupala, nisam pričala ništa, samo ono što se ticalo muzike koju sam radila.