Slušaj vest

Pevačica Katarina Didanović nedavno je srušila mreže slikama u kupaćem kostimu, a kako je poznato da ima i zgodnog partnera, neretko i njega kači na mreže.

Pevačica je naime, pokazala rezultate treninga, te je mnogi hvale da izgleda odlično, uprkos tome što ima brojne obaveze oko deteta, a na partnera je ponosna što stalno i ističe.

Muž Kristine Didanović ceo istetoviran i opasno zgodan Foto: Printscreen

Njen suprug Ivica Guberac ima celo telo u tetovažama, a slika na kojoj pozira sa detetom najviše se komentarisala na mrežama. Detalj na grudima je skrenuo pažnju obzirom da Ivica ima istetoviranog Isusa preko cele leve strane grudi.

Muž Kristine Didanović ceo istetoviran i opasno zgodan Foto: Printscreen

Pričala o dojenju na javnom mestu

Inače, Katarina Didanović vratila se na scenu nakon pauze zbog majčinstva, te je podelila svoje iskustvo o dojenju i pritiscima sa kojima se suočila.

Katarina je iskreno progovorila o temi dojenja na javnim mestima, što je inače i dalje tabu.

Foto: Kurir Televizija

- Ja sam do skoro dojila, tako sam osetila, ali je bilo komentara: 'Pa gde ćeš više, dosta je, velik je...' Odemo na odmor, pa u avionu gledaju... Svakom detetu je to neka sigurnost, tako da se nisam obazirala, samo sam slušala sebe. Naravno, znači mi i iskustvo moje sestre, moje mame, svekrve... Mnogo je bitno da je okruženje koje je oko vas pravo i da slušate iskustva onih kojima verujete i koje volite - rekla je pevačica za Kurir tada.

Pogledajte dodatni snimak: