MUŽ NAŠE POZNATE PEVAČICE CEO ISTETOVIRAN I OPASNO ZGODAN! Kada ga vidite bez majice trebaće vam ledena čaša vode, a detalj na grudima vrlo šokira
Pevačica Katarina Didanović nedavno je srušila mreže slikama u kupaćem kostimu, a kako je poznato da ima i zgodnog partnera, neretko i njega kači na mreže.
Pevačica je naime, pokazala rezultate treninga, te je mnogi hvale da izgleda odlično, uprkos tome što ima brojne obaveze oko deteta, a na partnera je ponosna što stalno i ističe.
Njen suprug Ivica Guberac ima celo telo u tetovažama, a slika na kojoj pozira sa detetom najviše se komentarisala na mrežama. Detalj na grudima je skrenuo pažnju obzirom da Ivica ima istetoviranog Isusa preko cele leve strane grudi.
Pričala o dojenju na javnom mestu
Inače, Katarina Didanović vratila se na scenu nakon pauze zbog majčinstva, te je podelila svoje iskustvo o dojenju i pritiscima sa kojima se suočila.
Katarina je iskreno progovorila o temi dojenja na javnim mestima, što je inače i dalje tabu.
- Ja sam do skoro dojila, tako sam osetila, ali je bilo komentara: 'Pa gde ćeš više, dosta je, velik je...' Odemo na odmor, pa u avionu gledaju... Svakom detetu je to neka sigurnost, tako da se nisam obazirala, samo sam slušala sebe. Naravno, znači mi i iskustvo moje sestre, moje mame, svekrve... Mnogo je bitno da je okruženje koje je oko vas pravo i da slušate iskustva onih kojima verujete i koje volite - rekla je pevačica za Kurir tada.
