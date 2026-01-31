Slušaj vest

Poznata voditeljka Sanja Marinković otkrila je detalje iz svog detinjstva, te je stavila tačku na spekulacije da je nosila jedne cipele.

Naime, ona tvrdi da je odrasla u srećnom okruženju, kao i da tada nije bila u siromaštvu.

- Moja priča nema nikakve veze sa nekim velikim borbama, žrtvovanjima, nemaštinama… Tako da kad me neko pozove u ovakav koncept emisija uvek pomislim; „Bože, da li će moja priča biti dovoljno vredna i uvažavana kad ja zaista nemam na šta da se žalim ni u svom detinjstvu, a ni kasnije u srednjoj školi. Nisam se mučila, nismo od dva krompira pravili ručak, nisam imala jedne cipele – ispričala je Sanja u emisiji "Iz profila", pa je potom nastavila:

- Možda je s druge strane to dobar primer kada u životu imaš sve i možeš onda si ipak dovoljno skroman i imaš meru u svemu. Ako si lepo živeo ne znači da si bahat i arogantan. Dobar život te nauči dobroj meri.

Sanja Marinković i Beki Bekić sa suprugom Foto: Boba Nikolić

Primer je mlađim kolegama

Inače, Sanja danas voli da se pohvali na mrežama luksuznim putovanjima, a kolege je najviše cene zbog toga što je sama izgradila ime i karijeru vrednu svake pohvale.

Ne propustiteStarsZAKAČILI SE OGNJEN AMIDŽIĆ I SANJA MARINKOVIĆ! Voditelj joj odbrusio: Je l' te tera neko? Ti to sve sama radiš! Šok u emisiji...
x News1 Nemanja Nikolic copy.jpg
StarsOVAJ POZNATI PEVAČ NIKAD NEĆE DOĆI U EMISIJU KOD SANJE MARINKOVIĆ! Voditeljka otkrila razlog, a mnogi će razumeti: Nije imala hrabrosti za jedno...
Sanja Marinkovic, foto Petar Aleksic (18).JPG
StarsSANJA MARINKOVIĆ ZVALA FATALNU ZAVODNICU U EMISIJU, A ONDA JE IZVREĐALA: "Kako je majka pustila dete da se slika sa tobom?" Gošća zanemela...
Sanja Marinković
StarsRAZOTKRIVENA SANJA MARINKOVIĆ! Evo šta radi pred svaku emisiju, pevačica javno ispričala sve: "Ti si bolesnica"
Sanja Marinković dala svoj sud o Terzinoj preljubi

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV