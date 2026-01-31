Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša nedavno je komentarisala fenomen mladog pevača Jakova Jozinovića, koji je zahvaljujući TikToku postao hit i već puni koncertne dvorane, iako ima samo jednu pesmu.

Foto: Petar Aleksić

Jakov Jozinović je rasprodao čak 4 Sava Centra u Beogradu, a zakazao je i dve Arene Zagreb, dok na koncertima izvodi tuđe hitove, na šta je Jelena Karleuša ovako reagovala:

- U moju karijeru, dugu 30 godina, uloženi su milioni. Na to gledam kao na jednu budalaštinu i šizofreniju, neko dođe i pokupi sve najveće hitove svih najvećih zvezda, bez da nekog pita, bez da nekome plati, bez da dobije bilo kakvu dozvolu, napravi koncert, naplati karte ljudima za tuđi rad, otpeva i pohvali se velikim uspehom. To je onda karaoke parti, neki tribjut, nekih najvećih zvezda i najvećih hitova - izjavila je Jelena Karleuša.

Jakova su pitali da li su do njega došle Karleušine reči, na šta je rekao:

- Nisam to pratio zato što ne stignem da pratim društvene mreže.Fokus mi je turneja i toliki posao. Evo sad su me pitali jesam li rukomet popratio i rekao sam im da nisam jer zaista ne stignem ništa - istakao je Jakov Jazinović.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Nemanja Janković, Promo/Sava Centar, printscreen/instagram/jakovjozinovic

Na negativne komentare ljudi koji zameraju što se njegov repertoar sastoji najviše od tuđih pesama, pa ga prozivaju da se "kiti tuđim perjem", Jakov Jozinović ističe:

- Da, da, naravno da je to došlo do mene. Mislim da je ovo što se dogodilo jedna predivna stvar i veliki blagoslov i da nema apsolutno ničeg loše u tome. Dapače, definitivno je nesvakidašnje, ali to je možda baš lepota života. Neka ljudi samo uživaju u muzici i ne žele nikome ništa loše. Poenta života je da podržavamo jedni druge i uživamo i pronalazimo najlepše u njemu - istakao je Jakov Jozinović.

Jelena dala svoj komentar

Podsetimo, Jelena Karleuša dala svoj komentar o mladom pevaču koji je postao jako popularan pevajući tuđe pesme, Jakovu Jozanoviću. On je nedavno imao koncert u MTS dvorani u Beogradu koji je rasprodat za sat vremena, a sada je u rekordnom roku rasprodao i četiri Sava Centra.

1/8 Vidi galeriju Jelena Karleuša u guči autfitu od 8.000 evra Foto: Petar Aleksić

Kako kaže Jelena njoj to ništa nije jasno i želi mu da ima svoje pesme i hit.

Na pitanje da li su njene ćerke "odlepile" za njim i tražile karte za koncert, rekla je:

- Ne. Čula sam da se priča o nekom dečku koji peva kao karaoke - rekla je Jelena Karleuša i dodala: