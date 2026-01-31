Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša je luksuzni stajling, procenjene vrednosti oko milion dinara, ponela tokom snimanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", dok je Paris Hilton juče na društvenim mrežama objavila fotografije u istom kompletu, potpisanom prestižnim brendom Guči.

Foto: Petar Aleksić

Reč je o košulji i suknji na kojima dominira prepoznatljiv logo italijanske modne kuće, a zanimljivo je da su obe modne ikone kombinaciju upotpunile tašnicama istog brenda, takođe sa istaknutim logom.

Paris Hilton iskopirala Jelenu Karleušu Foto: Preent Screen

Uz fotografiju, Paris Hilton je napisala:

"Guči devojka zauvek. Zaljubljena sam u novu kolekciju. Ikonična je."

Guči od glave do pete

Podsetimo, Jelena Karleuša pojavila se na snimanju Pinkovih zvezda, nakon što se vratila iz Dubaija, gde je boravila sa ćerkama.

Iako je doputovala u kasnim večernjim satima, i gotovo da nije spavala, JK se u Šimanovcima pojavila tip-top sređena u "Guči" autfitu od glave pete

Tako je izabrala svilenu košulju od 2.000 evra, mini suknju iste cene, kao i čizme do kolena od 2.300 evra. Uz to je ponela i tašnicu istog dezena od 2.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Jelena Karleuša u guči autfitu od 8.000 evra Foto: Petar Aleksić

- Naspavala sam se koliko je to bilo moguće. U kući je sve na svom mestu i životinje su čak tu. Ovaj moj stajling podseća na jedan film gde žena u "gučiju" ubija svog partnera, ali ja to neću uraditi - rekla nam je JK na samom ulasku u studio.

