Bogati biznismen Branko Babić pokazao je svojevremeno bogato imanje, ali i privatno jezero koje poseduje. Branka Babića nazivaju kraljem obrva. Kako je odmah na početku istakao, najveća želja mu je bila da vozi "rols-rojs" i to je sebi i ostvario.

- Kupio sam automobil od osnivanja biznisa posle šest ili sedam godina. Inače jako volim automobile. Uvek sam vozio dobar auto i kad nisam imao lovu. Sve što sam imao davao sam za auto. Prvi put sam kupio rolsa pre šest godina i on mi je u Monaku - pričao je Babić tada koji je odlučio da se vrati u rodno selo Ratkovo.

- Ratkovo je inače jako poznato kao selo koje ima veliki broj pecaroša, a da pritom nemamo ni kanal, ni reku, ni baru, ništa... Pre nekih 35 godina jedan povratnik iz Nemačke je došao i kupio parče zemlje ovde. Bilo je smetlište, a on je od toga napravio jezero - govorio je Babić.

- Pre nekih četiri ili pet godina sam kupio ovo jezero. Taj povratnik iz Nemačke je to prodao jednom dečku, pa je taj dečko prodao meni. Tako sam se ja vratio ponovo na ovo jezero i tu sam svaki dan od kad sam završio kuću. Ne znam da li u Beograd odem dva ili tri puta godišnje. Između ostalog sam napravio i ribnjak - napominje "kralj obrva" kojem kuva šef iz Pariza.

- Jelo nam sprema jedini sprski kuvar i učitelj čuvenog Alana Lukasa, za mene najboljeg kuvara na svetu koji je radio u Parizu, Italiji, radio i u najboljem restoranu na svetu. Čeka se na ulazak u taj restoran preko 2 godine - poručuje Babić.

Zarađuje 100.000 evra

Branko je između ostalog otkrio da je u biznis uložio 200 evra, a da danas zarađuje blizu 100.000 evra.

- Uložio sam u svoj biznis 200 evra, zarađujem od 60 do 100.000 evra mesečno. Nemam nikakvo predznanje, nisam naročito pametan, znači može svako - zaključio je Babić u emisiji "Biznis Priče".

Kako je tada rekao, u 2023. godini imao je oko 40 miliona prometa.

