Slušaj vest

Nakon što je Vanja Mijatović nedavno dospela u centar pažnje zbog prozivki njene koleginice Line Bumbar, pevačica je odlučila da se oglasi i razjasni situaciju.

Foto: Dejan Milićević

Vanja je bila iskrena i otvorena, otkrivajući kako je zapravo došlo do nesporazuma i šta se krije iza medijskih natpisa.

Na njeno oglašavanje, Lina nije ostala nema, za domaće medije je odlučila da prokomentariše Vanjine reči i iznese svoj pogled na celu priču.

- Pa nije kompliment baš kad nekog imitiraš. Volim originalne ljude, a ne folirante i plagijatore. To je onda posao koji se zove dreg. Lepo peva pa bi mogla u tome da se oproba, topla preporuka - rekla je Lina za domaće medije.

1/6 Vidi galeriju Lina Bumbar Foto: Printscreen/Instagram

Vanja odgovorila Lini

Podsetimo, ekipa Kurira odlučila je da stupi u kontakt sa pevačicom i čuje njenu stranu priče. Vanja je, kao i uvek, bila iskrena i otvorena, otkrivajući kako je došlo do nesporazuma i šta zapravo stoji iza medijskih napisa.

- Iskreno, ne znam ni o kome se radi. Zaista ne znam ko je ta osoba – rekla je Vanja, pa dodala:

- A kako sam ja, prema njenim rečima, pokazala nepoštovanje? E, sada ću objasniti. Verovatno se radi o događaju u Dardaneliju, kada sam najavljivala vaterpoliste Crne Gore. Bilo je to dok je svirala pesma „Leti, leti moj beli golube“. Prišli su mi i zamolili da ih najavim, a ja nisam primetila ljude u velikom prostoru. Tako da ne znam otkud ideja da nismo ispoštovali sve, jer mi smo to zaista učinili. To je ono što ja znam i to je ono što mogu da kažem. Ona ima pravo da misli šta želi, ja je ne poznajem. Prišao mi je muškarac i zamolio da najavim vaterpoliste, ja ih stvarno nisam videla i otpevala sam pesmu koju su tražili.

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

- Hvala puno na komplimentu. Zaista mi je važno da joj se sviđa kako pevam, i to mi je jako drago. A Natašu Bekvalac obožavam – njen stil mi je fantastičan, tako da ovo za mene nije uvreda. Svako ima pravo da misli šta želi.

Kurir.rs/24sedam