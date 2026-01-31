Slušaj vest

Iako privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, Jelena Radanović ovoga puta odlučila je da odgovori na pitanje koje često intrigira javnost - prevara i brak sa pevačem Slobom Radanovićem. Kroz opuštenu, ali iskrenu komunikaciju sa pratiocima na društvenim mrežama, Jelena je pokazala stav koji je mnoge iznenadio, ali i oduševio.

"Da li bi oprostila Slobi prevaru? Iskreno" - glasio je pitanje, na koje je Jelena ovako odgovorila:

"Pa prevaru generalno možda i bih, ali Sloba ne vara. Snažno se vezuje za žene. Ako se pojavi neka druga žena to nije neobavezno, nagonski, već znači da se zaljubio. Šta tu onda ima i može da se oprošta. Al ne brinite ovo vam je iz rubrike “neće se desiti” - napisala je Jelena.

1/8 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

O proširenju porodice

Podsetimo, Jelena Radanović uživa u braku sa Slobom Radanović sa kojim ima sina Damjana, a iz prethodnog braka ima dvojicu sinova koji žive sa njima i koje je pevač prihvatio kao svoju decu.

Inače, Sloba je nedavno istakao koliko mu supruga Jelena oko svega pomaže.

"Ona mi je stvarno najveća podrška u svemu. I što se tiče posla, i karijere, kao i na privatnom planu. Uvek je tu za mene i ništa joj nije teško. Nekako zna i da me pogura kad treba, ali i da mi udari kočnicu kada treba, da me malo povuče unazad i uspori. Uvek zna šta treba da mi kaže. Da me smiri, da mi da volju, ili da me malo pogura", pričao je on.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: