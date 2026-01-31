Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković ugostila je u svojoj emisiji "Magazin In" Rušku Jakić, Milicu Veličković, Dušicu Jakovljević, Minu Kostić i Branku Sovrlić.

Ruška Jakić Foto: Kurir Televizija

One su otvoreno govorile o žensko-muškim odnosima i svojim iskustvima, a Ruška je priznala da planira da se uda i po četvrti put.

Kako da se pronađe gospodin pravi? - pitala je Sanja.

- Ja verujem u ljubav otkako sam rođena. Svi težimo ka ljubavi i svi smo željni ljubavi. Ja nikad nisam tražila ljubav, a ovog puta me je ljubav našla, ali ona prava, i Bogu hvala što je tako - rekla je Mina.

- Nikad nije kasno, posle tri braka čekam da stanem na ludi kamen, ali nikako da se pojavi, ali naći ću ga sigurno. Tri prava muškarca sam imala, želim im sve najbolje - dodala je Ruška Jakić.

Najveća ljubav

Podsetimo, Ruška se udavala tri puta i isto toliko razvodila, pa otkrila ko je bio njena najveća ljubav.

- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav. Tad je bio baš popularan, igrao je u onom filmu "Subotom uveče", vodio je "Dragstor ozbiljne muzike". On je bio u Radio Beogradu, ja polazim kući, prilazi mi jedan dečko i donosi mi buket cveća, kaže: "Evo Vam buket cveća od jednog mladog gospodina koji nema smelosti da Vam priđe." I ja se okrenem i vidim njega. Tako smo se upoznali. Sve je bilo lepo, kad smo prestali da se volimo, tad smo se i razišli. Svi su ga tada napadali kako je mogao da dozvoli da me izgubi.