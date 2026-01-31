Slušaj vest

Voditeljka Irina Vukotić trenutno uživa daleko od gradske vreve i svakodnevnih obaveza. Sa svojim partnerom, doktorom Radmilom Jankovićem, otputovala je na Maldive – jednu od najluksuznijih i najromantičnijih destinacija na svetu.

Foto: Preent Screen

Atraktivna voditeljka oglasila se sa egzotične destinacije putem društvenih mreža, deleći sa pratiocima trenutke potpune idile. Na objavljenoj slici, koju je podelio i njen partner, vidi se kako par uživa u spektakularnom zalasku sunca, tirkiznom moru i luksuzu koji Maldivi nude.

Posebnu pažnju izazvao je i muzički izbor uz objavu – u pozadini je svirala čuvena pesma „Wicked Game“, što u prevodu znači „Opaka igra“.

1/9 Vidi galeriju Irina Vukotić i doktor Radmilo Janković Foto: Printscreen Instagram, Marina Lopičić, Ana Paunković, Instagram

Dečko Irine Vukotić spasio hiljade ljudi

Podsetimo, Radmilo Janković je za Kurir pre izvesnog vremena dao svoju životnu ispovest neposredno nakon tragične smrti svog oca koji je preminuo zbog posledica korana virusa.

Sa nepunih 47 godina profesionalno je postigao ono što mnogi neće ni za dva života - odavno je profesor, sekretar Evropskog udruženja anesteziologa, predaje na prestižnim kongresima, hiljade života je spasao, a onda je svojim očima gledao kako mu pošast uzima oca, nemoćan da išta promeni.

- Toliko toga sam postigao, toliko života spasao, ali rođenog oca nisam mogao da spasem. Umro je ovde, kod mene na Klinici za anesteziju, od korone. Borio se 11 dana na respiratoru, poručuje dr Radmilo Janković u ispovesti za Kurir.

- Jedanaest dana nadljudskih napora i ništa. Izdahnuo je tog petka, 10. jula, uveče. Imao je 78 godina. Naš narod bi rekao: ,,Poživeo je dobro, dovoljno i lepo.’’ Ali stvari nisu tako jednostavne kad je neko tvoj voljen u pitanju.

- Rođen sam 27. decembra 1973. u Leskovcu. Otac Jovan bio je upravnik tekstilne fabrike, majka Snežana je radila u trgovini.

Prof. dr Radmilo Janković, početkom 2023. godine izabran je i za novog predsednik Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije.

Kurir.rs