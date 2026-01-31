Slušaj vest

Pevačica Goca Tržan već deset godina živi u braku sa 15 godina mlađim Rašom Novakovićem, a nikada nije krila koliko su se zajedno trudili da dobiju potomstvo. Nakon treće vantelesne oplodnje, Goca je odlučila da stavi tačku na taj deo svog života, a sada je otkrila i razlog zbog kojeg nisu odlučili da usvoje dete.

– Kad se odlučite da više ne možete obavite iskren razgovor sa svojim partnerom da li ste i dalje par ili niste i onaj drugi ima pravo da kaže, vidi, ja želim ovo po svaku cenu i da vi kažete, teško je, ali da mu kažete upravu si, doviđenja. To je mnogo teško, zvuči lako kad ja to ovako kažem, ali nije lako doneti tu odluku i nije lako obaviti taj razgovor – istakla je Goca i osvrnula se na činjenicu da postoji šansa da se Raša predomisli i poželi da se ostvari kao biološki otac, jer je njenoj ćerki Leni već očinska figura.

– Naravno, to zadovolji tvoju iskrenu potrebu za nekim emotivno, ali ti uvek ostane strah, pa šta ako se predomisli. Nemam strah, ali on uvek ima pravo da se predomisli, ne bih se nikada ljutila da se predomisli, zato što, to je jedini problem u razlici u godinama, ništa drugo.

Goca Tržan otkrila je da su nakon neuspelih VTO razmišljali i o surogat majčinstvu.

– Ne znam da li bih, razmišljali smo i o tome. Žena koja je to spremna da uradi za nekog drugog veoma je plemenita, koliko god da to košta nema para koje to mogu da plate. Za mnoge parove i mnoge žene ne postoji druga opcija osim usvajanja.

Goca Tržan po prvi put je otkrila da su ona i Raša dugo razmišljali o usvajanju, kao i zašto su se odlučili da dete ipak ne usvoje.

– Na žalost mi smo sada u godinama u kojima nam zakon ne dozvoljava, zbog starosne granice, ali da, razmišljali smo o usvajanju. Ti sve vreme očekuješ čudo, do poslednjeg trenutka, i zato ne ulaziš u procedure u koje smo možda ranije mogli da se upustimo - rekla je Goca u podkastu „Životna priča“.

Podsetimo rijaliti učesnik Ivan Marinković nekoliko puta je pred kamerama rijalitija govorio o odnosu sa svojom bivšom suprugom, pevačicom Gocom Tržan, sa kojom ima ćerku

- Nisam ni sanjao da ću uspeti da je smuvam, a kamoli da se oženim njom. Prve intimne odnose smo imali u Domu sindikata, ali ne bih otkrivao tačno u kom delu dvorane i kako je sve izgledalo - izjavio je Ivan bez imalo srama.

- Ubrzo posle venčanja, u aprilu 2007. Goca se porodila i dobili smo ćerku Lenu. To su bile godine kada smo se mnogo voleli. Priznajem, imali smo dosta trzavica i padova u braku, ali i mnogo lepih momenata, koje ću pamtiti ceo život.

- U jednom momentu počeo sam da se ponašam kao detektiv. Pratio sam je i nahvatao je sa drugim muškarcem na delu! Pokušao sam da pređem preko toga, ali nisam uspeo... Zbog toga smo se i razveli. Zanimljivo je da je ona prva podnela zahtev za razvod iako sam je ja uhvatio u neverstvu. Priznajem da mi nije bilo lako zbog našeg rastanka. Porodice su pokušale da nas pomire, ali bezuspešno - ispričao je Marinković jednom prilikom za domaće medije.

