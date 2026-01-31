Slušaj vest

Daniijel Dujković Munjez je tačno pre godinu dana postao otac, iako do tog trenutka nije znao da je njegova devojka iz rijalitija Stefani trudna. Ona je nedavno proslavila i prvi rođendan njihovom sinu Konstatinu.

- Zamenio sam dan za noć, ali vraćam se sebi. Izlazim i zarađujem od marketinga, ali umoran sam. Zamišljao sam da mi posao bude uživanje ali slomilo me - kaže Munjez.

Odmah su ga pitali mediji za prvi rođendan sina koji je njegova bivša partnerka Stefani nedavno proslavila i najavila krštenje.

- Sve što treba imam napismeno, imam od dokaza sve jer smo ona i ja, majka i otac detata. Sto puta sam rekao da neću da je pljujem ali nadležnim organima moram da priložim stvari i lagan sam jer sam u pravu, sve ostalo neka njoj ide na dušu. Ne odgovaraju mi, ne dozvoljavaju mi, mogu da pokažem poruke, da svaki treći dan i pred neki događaj koje šaljem, a ne odgovara mi se. Ja neću da se igram rijalitija sa svojim detetom, dovoljno je što mu je nametnuto pre nego što je došao na ovaj svet da bude deo rijalitija. Mora jedan roditelj da bude savestan, neka pokaže vreme koji. Ja ću da se borim i jedva čekam da ga vidim. Socijalna služba mi je danas odgovorila i u Smederevu idem u Specijalni sud i to je to što mogu da kažem. Ne interesuje me šta ona priča, ja znam kako će da se izdešava sa moje strane. Užasno je što moram od novinara da čujem da će biti krštenje. Da bi detetu bilo bolje neću da komentarišem ništa. Nemam pojma šta se dešava, ali ja ću uraditi preko nadležnih organa sve što je po zakonu, kaže Munjez koji je bio upletan u priču oko krštenja deteta Terze i Sofija.

1/6 Vidi galeriju Danijel Dujković Munjez sa sinom u hramu Svetog Save Foto: Printscreen Instagram

Pale i optužbe

Tada ga je prijatelj optužio da je on pozvao novinare na kršetnje i sve isplanirao.

- Možda bih ti rekao ali hvala Bogu nisam znao gde će i šta biti. Na meni se kola lome i drago mi je što se Milica nije upecala, ali je namerno ostavila prostora da se priča. Dotaklo me što me optužio ali više je moje roditelje pogodilo, a ja sam toliko laži čuo o meni da mi više nije stalo. Moram da trpim jer sam javna ličnost ali me pogodilo, ali ljudi su shvatili. Terza je verovatno dobio polu infomracije, a njemu sve što se kaže on veruje. Posle krštenja otišao sam kod Terzinog brata Miloša.

Munjez kaže da ne veruje u ljubav između Terze i Sofije Janićijević, ali odbacuje da ju je ikada uvredio.

- Sofiju nikada nisam uvredio, to je Terzin izbor. Nisam rekao da je ku****ina. To njihovo će trajati tri-četi dana kada izađu i biće šut karta. Neću da komentarišem Sofiju jer će uneti informaciju unutara da sam je pljuvao. Zbog Miloša koji će Terzi reći neke stvari za nju ja se više neću mešati, ali znam da Sofiju neće u kući.

kurir / blic

