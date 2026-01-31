Slušaj vest

Pre tačno deset godina, 2016. godine, u periodu kada je popularna pevačica Aleksandra Prijović započela vezu sa Filipom Živojinovićem, mediji su preneli niz značajnih i kontroverznih izjava njenog dede.

Aleksandra Prijović
Aleksandra Prijović Foto: Printscreen Instagram

Ove tvrdnje izazvale su veliku pažnju javnosti, jer su otkrile detalje iz njenog privatnog života koji do tada nisu bili poznati. Iako su informacije delovale posebno intrigantno, dodatno su podgrejale interesovanje javnosti za njen lični život.

taj period bio izuzetno stresan za nju, posebno jer nije mogla da predvidi da će deda iznositi tako lične informacije.

- Moj deda govori nepovezane stvari, danas kaže nešto, a sutra ne zna šta je rekao. Čovek ima više od 70 godina, jednu nogu su
mu odsekli, drugu mu hvata gangrena. Iako su mu odsekli nogu, i dalje pije - rekla je pevačica tada i dodala:

- Deda je imao moždani udar, i sve što priča je posledica toga. Moja mama živi sa njim u Belom Manastiru, nije istina da je otišla u
Beč, niti je istina da je Brena bila u našoj kući. Možda bi on voleo da je tako - istakla je Prija 2016. godine.

U tom istom razgovoru, Aleksandra se osvrnula i na spekulacije o svom poreklu, ističući da je ponosna na to.

- Deda mi je Rom, a baka nije. Filip i Brena to znaju i ne smeta im. Ponosna sam na svoje poreklo, mislim da ne bih pevala ovako da
nemam te krvi - priznala je ona tada.

Aleksandra Prijović i Filip Žinovinović Foto: ATA images, Kurir

Rešila da se posveti porodičnom životu

Podsetimo, Aleksandra Prijović vratila se na muzičku scenu na velika vrata posle jednogodišnje pauze.

Kako saznajemo, jedna od najpopularnijih pevačica ipak je rešila da se i ove godine više posveti porodičnom životu. Prija je iz tog razloga odlučila da ne nastavi megauspešnu turneju, u kojoj je oborila sve rekorde posećenosti širom regiona.

To ipak ne znači da će publika tokom 2026. ostati uskraćena da čuje i gleda pevačicu na koncertima u zemlji i inostranstvu, samo što će ona broj nastupa svesti na minimum.

Ne propustiteStars"NE ZNAM NIŠTA DA SPREMIM" Aleksandra Prijović priznala da se ne snalazi najbolje u kuhinji i da je za to zadužen suprug Filip - Od mene se niko neće najesti
Aleksandra Prijović, Filip Živojinović
Stars"FILIP MENJA PELENE ARIJI" Aleksandra Prijović progovorila o trenucima u porodičnom domu: Govorili su mi kako je to kad rodiš drugo...
aleksandra-i-filip.jpg
StarsISPLIVAO EMOTIVAN SNIMAK ALEKSANDRE PRIJOVIĆ I FILIPA ŽIVOJINOVIĆA IZ NOVOGODIŠNJE NOĆI! Gore mreže zbog njihovog poteza, javno pokazali sve (FOTO)
Aleksandra Prijović
StarsPRIJA SE VRAĆA NA SCENU! Pevačica objavila fotografiju iz studija, fanovi oduševljeni
Promocija albuma (18).jpg

Prija posle ponoći zapevala Rozgin hit: Atmosfera usijana… Izvor: MONDO