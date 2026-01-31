Slušaj vest

Političar Čeda Jovanović proveo je veče u društvu svog prijatelja Ace Kosa i njegovih roditelja. Zajednički trenutak zabeležen je uz fotografiju bogate trpeze i osmeha.

Na stolu nema čega nije bilo. Čeda Jovanović i Aca sedeli su sa jedne strane stola, dok su Acini roditelji bili preko puta njih.

Uz fotografiju, Aca Kos je kratko i emotivno poručio: "Sve što vredi su oni" čime je još jednom stavio do znanja da su mu ljubav i podrška ljudi koji ga okružuju najvažniji u životu.

Aca Kos ima svoju nekretninu na Kipru

Prijatelj Čede Jovanovića je nedavno kupio nekretninu na Kipru.

- Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gde ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom - napisao je Čedin prijatelj na svom nalogu.

Čeda i Aca žive zajedno na Novom Beogradu

Političar trenutno živi na Novom Beogradu u stanu sa Čedom Jovanovićem i Aleksandrom Kosom. Nedavno su im u stanu bili i izvršitelji, a nakon toga se političar oglasio.

- Oko mene je uvek neka frka, ovo je baš mučna situacija, ali moram da je iznesem. Ja ovde živim 18 godina tako što sam potpisao kupoprodajni ugovor. Uselio se, adaptirao stan za Jelenu, decu, mene... Prošle su godine, a onda se u jednom trenutku taj stan pojavio u stečajnoj masi nekog preduzeća koje nema nikakve veze sa preduzećem od kojeg sam kupio stan. Ispostavilo se da taj pokrenuti stečaj po zakonu obavezuje stečajnog upravnika da svu imovinu objedini i da počne da se stara od njoj, da je proda kada se steknu uslovi, a time je obuhvaćen i moj stan - započeo je priču Čeda, pa nastavio:

- Kada smo za to saznali, angažovali smo advokate koji su utvrdili da su napravljeni brojni prekršaji i propusti koji nemaju veze sa stečajnim upravnikom i javnom izvršiteljkom koja je danas došla. Ona po zakonu mora da izađe i mi smo porazgovarali, tu moraju i svedoci da budu i policija mora biti prisutna.

