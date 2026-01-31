Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović u velikoj ispovesti priznala je da retko u životu ima „žutu minutu“, ali i da je, poput svakog čoveka od krvi i mesa, sklona greškama i trenucima ranjivosti.

Mariju Šerifović ujeo majmun na Baliju Foto: Printscreen YouTube

- Retko kad mi dode žuta minuta, to mi se možda pet puta desilo do sada u životu. To su bile užasno stresne situacije, koje sam nekad znala da rešim, nekada ne. Ipak sam samo osoba od krvi i mesa! Može dosta toga da me poljulja, ljudi me doživljavaju kao bezobraznu, bahatu, drsku, nevaspitanu, ali nisam takva. Samo sam brzopleta, nemam živaca i ne volim spore ljude. Ranjiva sam i emotivna, možda sam emotivnija od svakog koga poznajem - priznaje Marija koja je nedavno bila u centru pažnje javnosti kada se na društvenim mrežama pojavio snimak na kome udara auto vidno besna.

Tako su mnogi posle tog snimka nagađali da se bes koji je iskalila na automobilu rodio posle svađe sa boljom polovinom, Marija je tvrdila da je tada sebe povredila i da nikad nikog nije udarila.

- Svi misle da sam agresivac i da sam u stanju nekog da udarim, a ja sam zapravo samo glasna. Glasno pričam, smejem se, svađam, volim... Ne umem drugačije - rekla je pevačica, koja je posle tog ispada u javnosti bila na meti osuda pojedinaca na društvenim mrežama, nakon čega je izjavila da svom detetu ne bi dozvolila da ima iste pre srednje škole. Pevačica napominje da je bitan rad na sebi kako bi ljudi napredovali i da posećivanje terapeuta nije tabu tema.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović Foto: M.M./ATAImages, ATA images, Printsceen

Ide kod terapeuta 20 godina

- Svakodnevno radim na sebi zajedno s terapeutom već dvadeset godina. Borim se da nađem što adekvatnije načine da savladavam život iz dana u dan, da mi bude što bolji i produktivniji. To nekad radim sa terapeutom, nekad sama sa sobom, a nekad uz pomoć ljudi koji me okružuju - priznaje Šerifovićeva i za kraj šalje svima jasnu poruku.

- Važno je održavati mentalno zdravlje. To što živimo u Srbiji gde je odlazak kod terapeuta tabu tema, jer vas tada svrstavaju u lude, to je fuj stav. Imam svoju doktorku, a možda je ona kriva što nekima idem na živce više, nekima manje, ali ja je ne bih menjala nikada - kaže Marija Šerifović.