Grupa „Luna“ bila je pre više od dve decenije izuzetno popularna i važila je za pravi fenomen na domaćoj muzičkoj sceni.

Atraktivna Maja Marković tada je osvojila publiku svojim školovanim i prepoznatljivim glasom.

Njen izlazak iz grupe "Luna" bio je buran i ispraćen je ne baš džentlmentskim ponašanjem Čede Čvorka, frontmena pomenute grupe.

Ona je u međuvremenu izbacila jedan solo album pa je napustila Srbiju, a već godinama zabavlja goste na prekookeanskim kruzerima, obišla je ceo svet a u par navrata je najavljivala svoj povratak na muzičku scenu.

Ona je jednom progovorila o svojim nastupima na kruzerima.

- Nisam htela da srljam i menjam nešto što sam ja i što mi se sviđalo. Što se tiče grupe, to je bilo nešto što smo uradili u pravo vreme, te 1998. godine mi smo se pojavili i sa jednom pesmom smo napravili pravi bum. Kada se zavšrila ta priča, završila se jedna faza, pa je krenula druga, i tako to ide. - rekla je Maja za IDJ i otkrila kada je zadnji put zapevala pesmu Blagoslov

- Zapevala sam je ja mislim 2006 i od tada više nikada, i nikada neću.

Maja je u jednom intervjuu 2019. godine rekla da joj je Čeda uzimao honorare od nastupa i stavljao sebi u džep, da ju je "maltretirao

Iznela niz uvreda na Čedin račun

Podsetimo, Kristina Čanković došla je na Majino mesto 2006. godine, međutim u grupi se nije dugo zadražala. U javnost je iznela niz uvreda protiv Čede Čvorka.

- Poslednjih godinu dana u grupi ništa ne funkcioniše kako treba, a sve zbog Čede, koji je nepodnošljiv. Nije tajna da je veoma težak kao čovek i da ne postoji osoba sa kojom se bar jednom nije posvađao. „Lunu“ napuštam jer ne mogu više da podnesem psihičko maltretiranje, niti ropstvo u kojem se nalazim. Radim kao konj, a on sve što zaradimo, trpa sebi u džep. Valjda vam je jasno kakav je to čovek kada mi još nije dao novac od nastupa u novogodišnjoj noći. Prvih godinu dana sve je bilo u redu, ali poslednjih meseci ne dobijam čak ni to. Doduše, nekada se umilostivi pa mi kao poslednjoj bednici da sto ili dvesta evra od nastupa. Dve godine sam radila danonoćno kako bio on zadržao kuću na Bežanijskoj kosi, koju je kupio zajedno sa Majom Marković. Kad su se rastali, morao je da joj iskešira 50.000 evra, za šta sam ja crnčila. To znaju svi – pričala je tada ona.

Ni jedna od poslednjih pevačica grupe nije imala sreće. Tako je ujedno i bivša zadrugarka Ivana Krunić otkrila da je loše zarađivala u „Luni“.

- Nisam mogla da prihvatim to da zarađujem malo novca, a da, s druge strane, imam dosta obaveza i pojavljujem se na televiziji. Ako već radim taj posao, koji uopšte nije lak, onda bar da zaradim pristojne pare. Dešavalo se da za mesec dana zaradim 200 ili 300 evra jer imamo samo jednu tezgu. Pa više bih zaradila kao prodavac na buvljaku – kazala je ona jedno prilikom.