Nakon višenedeljnog glasanja u emisiji „Centralno pitanje“, gledaoci FACE TV izabrali su CD ličnost 2025. godine.

Večeras je u „Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem“ zvanično proglašena CD ličnost godine za 2025, na osnovu glasova publike prikupljenih tokom emisije „Centralno pitanje“.

Glasanje je sprovedeno uz tehničku podršku kompanije „BH Telecom“, koja je garantovala tačnost i regularnost podataka.

U kategoriji CD ličnost godine 2025, ubedljivu pobedu odneo je čelnik Hype imperije Saša Mirković, osvojivši najveći broj glasova gledalaca FACE TV i tokom celog procesa glasanja zadržavši prvo mesto.

Saša Mirković na meti Foto: Nemanja Nikolić, Screenshot

TOP 5 CD ličnosti 2025. godine:
Saša Mirković | 1238 glasova;
Muriz Memić | 286 glasova;
Abaz Manđuka | 214 glasova;
Franjo Topić | 183 glasa;
Fatmir Alispahić | 55 glasova.

