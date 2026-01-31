Slušaj vest

Bivša učesnica "Zadruge" Olga Margitić napustila je takmičenje nakon što joj je otac izvršio samoubistvo. Olga je otkrila kako se oseća posle svega i ko joj je najviše pomogao u teškim trenucima

Foto: Pritnscreen

"Prošla sam kroz jako težak period. Najgora mi je bila okrutnost pojedinih ljudi. U tim trenucima sam bila jako loše psihički, mnogi me nisu puštali da proživim svoju bol. Gubitak oca me je naučio da svaki dan živim kao da mi je poslednji. Život je nepredvidiv i zbog toga ga treba proživeti kako treba", rekla je Olga i otkrila da joj je Maja Marinković najviše pomogla u teškoj situaciji.

"Maja mi je jedna od najboljih drugarica, ona je zaista jako dobar čovek. Našla mi se u najtežem životnom trenutku. Ona je ta koja mi je pomogla da ne upadam u depresiju, izvlačila me je iz kuće i pomogla mi je da budem bolje. Na tome ću joj biti večno zahvalna".

Olga se osvrnula i na učešće u rijalitiju, ali i ljudima s kojima je kratko vreme živela.

"Izbegavam javnost, retko kada se oglašavam. Shvatila sam da nisam deo tog sveta. Nisam dugo bila u rijalitiju, ali uspela sam da shvatim da to nije ni približno onome što sam ja mislila. Nisam uspela da sebe predstavim onakvom kakva jesam i mislim da nikada više ne bih učestvovala u takvom formatu", rekla je Olga.

"Tamo je puno foliranata, nisam za taj svet i ljude. Dalila i Car su svojim postupkom i prevarom obeležili rijaliti, a njih ne bih komentarisala jer ne želim da prljam svoja usta. Neću da pominjem takve ljude, sve su sami o sebi rekli".

1/5 Vidi galeriju Olga Margitić Foto: Pritnscreen

Progovorila kroz koji pakao je prošla Maja Marinković

Podsetimo, Maja Marinković i Petar Raspopović stavili su tačku na svoju ljubavnu vezu. Tim povodom se za Kurir oglasila i Majina prijateljica Olga Margitić, bivša zadrugarka i otkrila detalje veze.

- Nema veze s vezom da je Peca šutnu Maju. Taj čovek, ako mogu tako da ga nazovem, muška je stalera željna pažnje, očigledno ima komplekse koji ga prate iz detinjstva. Kao što je i sam namestio paparace da ih slikaju na Zlatiboru. Taj čovek joj je branio da se čuje sa drugaricama, da izlazi, da se oblači kako želi, prisluškivao je, pratio svaki njen korak. Ukoliko joj dozvoli da izađe, morala je da je javlja na video pozive, da vidi ko je u njenom okruženju. Čak je i na njenog oca bio ljubomoran i uskraćivao joj je kontakt sa ocem - otkrila je Olga.