Iako je napustila Srbiju, Melina i dalje održava blizak odnos sa svojom ćerkom Đinom, koja je redovno posećuje. Nedavno se Đina upoznala i sa Melininim verenikom, što je modna kreatorka dugo želela.

- Đina stalno odlazi kod majke, jako su vezane i ona joj je poput najbolje prijateljice i poverava joj se za sve. Melina je bila uporna i jako je želela da upozna ćerku sa svojim verenikom, jer joj je mišljenje njene dece najbitnije. Svi su zajedno otišli na ručak, a Đina i milioner odmah su se sprijateljili i razvili jako lep odnos, što je Melini najvažnije - otkriva izvor za Informer.

Za razliku od Đine, sin Kan nije bio oduševljen majčinom odlukom i veridbom, pa je odlučio da ostane kod oca u Srbiji. Izvor dodaje da još nije spreman za upoznavanje sa Melininim izabranikom.

Dobila stan, prsten i tašnicu od 80.000 €

Podsetimo, Kurir je pre nekoliko meseci pisao da je romantični čin veridbe Meline i njenog verenika upriličen u jednom luksuznom restoranu u Monte Karlu pred oko 50 zvanica. Tom prilikom je dobila i tašnu od 80.000 evra.

- Melinin partner je na nekoliko sati zakupio jedan od najpoznatijih luksuznih restorana u Monte Karlu, koji je jedan od njenih omiljenijih. Na večeri je bilo prisutno oko 50 zvanica iz celog sveta, među kojima su bili i njena ćerka Đina, majka, kao i njena kuma, milijarderka Tamara Eklston. Ona o veridbi nije znala ništa, jer se o tome ranije uopšte nije pričalo, a iznenađenje se pripremalo još od leta - rekao je naš sagovornik.

Dečko sve poklanja

- Melina je mislila da će to biti samo još jedan običan odlazak na večeru, ali kad je videla sve svoje drage ljude, samo što se nije onesvestila od uzbuđenja. Bivša Harisova žena se dobro ovajdila od svog partnera, pa je tako od njega te večeri, pored skupocenog prstena, na poklon dobila i stan na svoje ime u Monte Karlu, u kojem su do tada zajedno živeli, kao i ultraretku tašnicu "ermes keli" od kože aligatora, o kojoj je sanjala godinama, a čija je cena 80.000 evra - ispričao nam je tada naš izvor.

bivša supruga Harisa Džinovića napravila je pravu dramu u luksuznom butiku brenda "Ermes", kad prodavačice nisu htele da joj prodaju tašnu koju je duže vreme želela.

