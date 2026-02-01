Slušaj vest

Una Čolić, starija ćerka pevača Zdravka Čolića, veoma je aktivna na društvenim mrežama, skoro svakodnevno pratioce obaveštava iz svog zanimljivog i bogatog života pa je tako sada objavila fotografija u ženskom društvu.

Naime, Una je bila u provodu sa prijateljicama, a za tu priliku su sve bile u crnom stajlingu. Na fotografiji se vidi duboki dekolte, a i njene drugarice su je pratile.

Una Čolić Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

Una i njen dečko su nerazdvojni

Una Čolić je već neko vreme u vezi sa 10 godina starijim dečkom od kojeg se ne odvaja

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku - rekao je nedavno izvor za Informer.

Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - dodao je sagovornik tada.

