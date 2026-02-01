Slušaj vest

Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, odgovorila je na pitanje koje joj je stiglo putem Instagrama, a koje se ticalo njihove porodične kuće u Slankamenu. Naime, mnoge je zanimalo da li je bezbedno imati lift u porodičnoj kući, s obzirom na to da je reč o jednoj od luksuznijih stavki njihovog doma.

Jelena je bez zadrške objasnila da ne vidi ništa sporno u tome, istakavši da ne voli da razmišlja unapred o negativnim scenarijima.

"Ne mislim da je opasno, ne izmišljam negativne scenarije. Nama je zabavno i olakšavajuće, Naum se vozi po ceo dan, misli da je u igraonici" - objasnila je Jelena.

Jelena Radanović Foto: Printscreen/Instagram

Sagradili kuću u Slankamenu

Podsetimo, pevač Sloba Radanović sagradio je ogromnu vilu u Slankamenu. Novi dom u kom će boraviti on i njegova porodica, sin Damjan, supruga Jelena i njena deca iz prvog braka, prostire se na preko 300 kvadratnih metara.

Sloba je nedavno na svom profilu na Instagramu pokazao kako su on i Jelena sredili unutrašnjost vile u Slankamenu. Oni su zbog Slobine mame ugradili i lift, o čemu je Jelena pisala na mrežama.

Sloba i Jelena Radanović kuća Foto: Printscreen/Instagram

Naime, Draginja je prošle godine imala zdravstvene probleme, a njena snajka je na Instagramu otkrila da će nakon oporavka živeti sa njima.

- Gaga je kao zmaj, 15 operacija, sve je okej sad. Ide kući, kada budu gotovi radovi stiže kod nas da fleksuje. Radi joj se sprat, sve na dugme - napisala je Jelena.

