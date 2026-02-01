"IMA TERETANE, BAZEN..." Bosanac kupio od Viki stan, pa se odmah pohvalio, kolega mu poručuje: Ja još skupljam za Grocku
Tokom komentarisanja takmičara "Pinkovih zvezda" Miodraga Đokića pala je opklada između Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca. Inače, on je nedavno kupio stan od Viki.
- Nije bio u falšu - rekla je Viki.
- Jeste, hajmo ti i ja za prvu uplatu stana - rekao je Bosanac, a ona je prihvatila opkladu.
- Bosanac kupio stan. Naravno od mene, ne, ne Bežanijska kosa - Nebesa. Bosanac ima teretane, bazene - rekla je Viki.
- Ja još skupljam za Grocku - naveo je Desingerica.
Ima jednu od najskupljih vila
Dragan Stojković Bosanac se u Beograd doselio krajem sedamdesetih godina. Bosanac je jednom prilikom ispričao da su on i supruga po dolasku iz Sarajeva u Beograd morali da stanuju kod njenog strica. Danas bračni par na Bežanijskoj kosi ima jednu od najluksuznijih kuća.
Zidovi su ukrašeni umetničkim delima, a u podrumu je kutak koji je rezervisan za muzičke ploče kao i mesto za klavir što je Draganu veoma bitno.
Kuhinja je bele boje i svuda se nalazi dosta detalja, fotografija i cveća. U dnevnom boravku nalazi se crna kožna garnitura, dok je kuhinja uređena u belim tonovima, te izgleda prefinjeno i moderno.