Tokom komentarisanja takmičara "Pinkovih zvezda" Miodraga Đokića pala je opklada između Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca. Inače, on je nedavno kupio stan od Viki.

- Nije bio u falšu - rekla je Viki.

- Jeste, hajmo ti i ja za prvu uplatu stana - rekao je Bosanac, a ona je prihvatila opkladu.

- Bosanac kupio stan. Naravno od mene, ne, ne Bežanijska kosa - Nebesa. Bosanac ima teretane, bazene - rekla je Viki.

- Ja još skupljam za Grocku - naveo je Desingerica.

Ima jednu od najskupljih vila

Dragan Stojković Bosanac se u Beograd doselio krajem sedamdesetih godina. Bosanac je jednom prilikom ispričao da su on i supruga po dolasku iz Sarajeva u Beograd morali da stanuju kod njenog strica. Danas bračni par na Bežanijskoj kosi ima jednu od najluksuznijih kuća.

Zidovi su ukrašeni umetničkim delima, a u podrumu je kutak koji je rezervisan za muzičke ploče kao i mesto za klavir što je Draganu veoma bitno.

KUĆA BOSANCA VAŽI ZA JEDNU OD NAJSKUPLJIH! Sve je napravljeno od KOŽE I DRVETA, zidovi puni UMETNINA, a tek da vidite dvorište!