Žika Nikolić (Žika Šarenica) svima je poznat, a malo ko zna gde je poznati voditelj rođen i kako je živeo.

"Kuća je ostala takva kakva je"

Žika je rođen u Jasikovici kod Trstenika, a mnogi ne znaju da je završavao dva razreda odjednom u Gimnaziji. On je prvenstveno želeo da bude sveštenik, potom harmonikaš, pa je postao profesor. Ipak je odlučio da bude voditelj na kraju.

Žika je svoju rodnu kuću renovirao, ali je želeo da ostane autentična.

"Bilo je teških dana, ali se nikad nije gladovalo, nekada se živelo na proji, nekada na kajmaku, nekad na mesu, bilo je svega. U bašti moje majke sve je raslo, paprika, krompir, sve. Mogao sam sve da zidam, ali ovo je nešto što budi uspomene. Kuća je ostala takva kakva je, uradili smo zidove i staze, želim da tako bude, a i dopada se mojim potomcima", pričao je Žika.

"Ko god želi da prespava ovde, voli da spava u ovom krevetu i ovoj sobi, a najradije i ja, tu sam proveo detinjstvo", rekao je Žika u emisiji "Nećete verovati".

Kupio stan u Beogradu na vodi

Podsetimo, Žika Šarenica je pre nekoliko godina kupio stan od 60 kvadrata na Beogradu na vodi, koji je platio, kako su rekli izvori, 150.000 evra.

- U pitanju je manji stan, ali je jako lepo urađeno sve. Bez sumnje, ceo ovaj kompleks je zaista fascinantan i drago mi je što ćemo život nastaviti pored reke - rekao nam je Žika.