Žika Nikolić jednom prilikom je govorio o prevari koju je doživeo od supruge sa kojom je bio u braku.

Voditelj je otkrio detalje nemilog događaja.

Prevara

- Desilo mi se da me žena sa ljubavnikom sačeka na vratima, pa razbije - rekao je Žika i otkrio da je u pitanju bivša supruga, koja je želela da se raziđu, ali da ostane da živi u zajedničkom stanu.

- Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kada sam ja pozvonio, rezu nisu skinuli, nego me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut, da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pešački prelaz, ja bih ih zgazio. Bogu hvala, brzo me je prošao bes - govorio je Žika svojevremeno u "Magazin In-u.

Uživa u penziji

Žika je nedavno priznao kako provodi penzionerske dane, te je priznao u čemu je pronašao smisao.

- Pronašao sam zanimaciju, neki svoj smisao. Družim se sa prijateljima. Pročitam neku knjigu. Osnovao sam sa prijateljima jedno udruženje koje se zove „Udruženje ljubitelja srpske tradicije“ i sada radimo neki serijal. Videćemo kad završimo kako će to da ispadne. Zove se Kraljevske banje Srbije. Ima osam banja u Srbiji, gde su kraljevi Srbije i jedne i druge dinastije umešali prste i potpomogli razvoj tih banja. Sad smo završili priču o Banji Koviljači, sledi Vrnjačka Banja. Biće to jedan lep serijal - govorio je voditelj.