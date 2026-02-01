Slušaj vest

Harmonikaš Borko Radivojević i njegova supruga nedavno su otkrili kako je njihov brak pun strasti i emocija, te da među njima i dalje postoji ona "zdrava doza" ljubomore.

Živeli odvojeno

Ipak, Borko je sada priznao da odnosi među njima nisu uvek bili sjajni.

- Nismo se mi razveli. Naziv je kao razvod, ali nije to bio razvod mi smo bili kao što i rekoh malopre, svaka porodica ima nesuglasice. U brak smo ušli kao deca i dugo smo se ponašali kao deca. Razveli smo se tako što smo živeli stan do stana, meni ne radi tuš koji ja dve i po godine ne popravljam nego idem da se tuširam kod nje u stan. Njoj ne radi veš mašina i onda ona dolazi kod mene da pere veš. Nije to bio klasičan razvod, prvo mi nismo mogli ni da se razvedemo mi se nikada nismo ni venčali. Ni dan danas nismo venčani, to je bilo ono klasično dečije teranje inata - izjavio je Borko Radivojević na Hype televiziji.

Borko Radivojević govorio je i porodici i jasno istakao da je najemotivniji kada pomisli na naslednike.

- Dešava se da sednem u automobil i plačem na sav glas, vrištim. Najčešče plačem kad pomislim na decu i vreme koje sam propustio sa njima. To mi je najveća praznina koja mi je ostala u životu, da u nekim trenucima nisam bio uz njih. Trebalo je, a onda sam to pokušavao da nadoknadim na neki način koji je možda i pogrešan, kupovinom. S druge strane, mislim da mi je Bog u velikoj meri vratio da su moja deca bez obzira na moje loše postupke prema njima, ostala skromna. Oboje su punoletni, a ostali su skromni i nisu skrenuli sa puta, iako su imali prilike. Moje odsustvo sam pokušavao da nadomestim time što nikada nisam bio strog - priznao je Borko za Hajp.

Proslavio sinu punoletstvo

Podsetimo, Borko je nedavno organizovao gala proslavu punoletstva svom sinu Luki. Na Instagramu je tada objavio snimak sa slavlja, koji je izazvao komentare zbog bakšiša koji je davao muzičarima.

„Kad Borka pogodi pesma! 5.000e za jednu pesmu.“

Posebno ga je pogodila pesma „Sin“ Šerifa Konjevića. Na snimku se vidi kako tokom izvođenja vadi novčanice jednu za drugom i daje ih pevaču, a u ruci mu je ostala podeblja svota novčanica koje je spremio da "baci" na muziku.

Poklon stan i školovanje u inostranstvu

Podsetimo, kao poseban poklon, Borko je sinu obezbedio školovanje u Švajcarskoj, gde će Luka usavršavati kulinarske veštine, ali i stan u Beogradu na vodi, čime mu je pružio siguran i kvalitetan početak novog životnog poglavlja.