POSEBAN POVOD ZA SLAVLJE U PORODICI SREJOVIĆ: Jovana objavila srećne vesti, a ovaj datum je za njih vrlo važan (FOTO)
Jovana Ljubisavljević i Bogdan Srejović uživaju u porodičnom životu, a nedavno su i svom sinu Jakovu proslavili prvi rođendan.
Bivša učesnica rijalitija se oglasila na Instagramu i otkrila da imaju još povoda za slavlje.
Godišnjica
Misica je sa suprugom izašla u provod, a tim povodom je objavila i zajedničku fotografiju ispod koje je napisala emotivne reči:
– Tri godine sa ljubavlju mog života.
"Ti si moja ljubav"
Jovana je u isto vreme proslavila svoj rođendan, ali i divan dan svog sina, a Bogdan je tom prilikom uputio dirljive reči svojoj suprugi.
- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina, Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - stoji u njegovoj objavi.