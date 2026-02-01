Slušaj vest

Jovana Ljubisavljević i Bogdan Srejović uživaju u porodičnom životu, a nedavno su i svom sinu Jakovu proslavili prvi rođendan.

Bivša učesnica rijalitija se oglasila na Instagramu i otkrila da imaju još povoda za slavlje.

Misica je sa suprugom izašla u provod, a tim povodom je objavila i zajedničku fotografiju ispod koje je napisala emotivne reči:

– Tri godine sa ljubavlju mog života.

Jovana Ljubisavljević
Foto: Instagram

"Ti si moja ljubav"

Jovana je u isto vreme proslavila svoj rođendan, ali i divan dan svog sina, a Bogdan je tom prilikom uputio dirljive reči svojoj suprugi.

Venčanice Jovane Ljubisavljević o kojima se dugo pisalo Foto: Printskrin/Instagram

 - Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina, Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - stoji u njegovoj objavi.

screenshot-20231002-221622.jpg
Aleksandra Prijović Jovana Ljubisavljević Milena Vučić
Bogdan Srejović kod doktora
2025-02-04 14_04_33-Приче • Instagram.jpg

Jovana Ljubisavljević otišla da se pomoli Svetoj Petki na Kalemegdanu Izvor: Kurir