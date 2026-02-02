Slušaj vest

Jovana Ljubisavljević široj javnosti postala je poznata tokom učešća u rijaliti formatu "Zadruga" u kome je važila za jednu od najlepših devojaka u Beloj kući.

Jovana nekada

Na imanje je ušla kao bivša misica, a tokom meseci provedenih u rijalitiju ostavila je momka sa kojim je dugo bila u vezi i upolovila u romansu sa Stefanom Karićem.

Ovako je izgledala Jovana u Zadruzi:

Jovana tokom učešća u Zadruzi Foto: Printscreen/Zadruga

Nakon raskida sa njim, sreću je pronašla pored Bogdana Srejovića koji je pre nekoliko godina bio u vezi sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Ljubavni par je ubrzo stao na ludi kamen, a Jovana je pre samo nekoliko dana na svet donela sina Jakova.

Ovako je bivša misica izgledala na svadbi i venčanju:

Venčanice Jovane Ljubisavljević o kojima se dugo pisalo Foto: Printskrin/Instagram

I danas važi za jednu od najatraktivnijih devojaka na javnoj sceni, a mnogi ne pamte kako je nekada izgledala.

Mnogi komentarišu da se Jovana nije mnogo promenila, te da su joj estetske korekcije pomogle samo da istakne lepotu.

Jovana Ljubisavljević pre Zadruge Foto: Printskrin/Instagram

"Ti si moja ljubav"

Jovana je nedavno u isto vreme proslavila svoj rođendan, ali i divan dan svog sina, a Bogdan je tom prilikom uputio dirljive reči svojoj suprugi.

- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina, Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - stoji u njegovoj objavi.

Ne propustiteStarsPOSEBAN POVOD ZA SLAVLJE U PORODICI SREJOVIĆ: Jovana objavila srećne vesti, a ovaj datum je za njih vrlo važan (FOTO)
20240219-11-49-04jovana-misica-i-14-godina-stariji-biznismen-razmenjuju-neznost---kad-dvoje-posta.jpg
Stars"HALA TI ŽENO, HVALA TI BOŽE" Radosne vesti iz doma Jovane Ljubisavljević i Bogdana Srejovića, ponosni tata nikad srećniji!
screenshot-20231002-221622.jpg
StarsBEBE POZNATIH ROĐENE U 2025. GODINI: Glumica se porodila brže nego što se razvela, misica dobila prvo pa muško, a ona je postala mama blizanaca
Aleksandra Prijović Jovana Ljubisavljević Milena Vučić
StarsBOGDAN SREJOVIĆ NA PREGLEDU KOD LEKARA, MESECIMA TRPI BOLOVE I MUČI SE Jovana Ljubisavljević snimala sve vreme, otkrila detalje (FOTO)
Bogdan Srejović kod doktora

Jovana Ljubisavljević posle raskida sa Karićem u provodu Izvor: Instagram