JOVANA SREJOVIĆ BEZ ESTETSKIH KOREKCIJA I OPERACIJA: Danas je ponosna mama malog Jakova, a evo kako je nekada izgledala (FOTO)
Jovana Ljubisavljević široj javnosti postala je poznata tokom učešća u rijaliti formatu "Zadruga" u kome je važila za jednu od najlepših devojaka u Beloj kući.
Jovana nekada
Na imanje je ušla kao bivša misica, a tokom meseci provedenih u rijalitiju ostavila je momka sa kojim je dugo bila u vezi i upolovila u romansu sa Stefanom Karićem.
Ovako je izgledala Jovana u Zadruzi:
Nakon raskida sa njim, sreću je pronašla pored Bogdana Srejovića koji je pre nekoliko godina bio u vezi sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Ljubavni par je ubrzo stao na ludi kamen, a Jovana je pre samo nekoliko dana na svet donela sina Jakova.
Ovako je bivša misica izgledala na svadbi i venčanju:
I danas važi za jednu od najatraktivnijih devojaka na javnoj sceni, a mnogi ne pamte kako je nekada izgledala.
Mnogi komentarišu da se Jovana nije mnogo promenila, te da su joj estetske korekcije pomogle samo da istakne lepotu.
"Ti si moja ljubav"
Jovana je nedavno u isto vreme proslavila svoj rođendan, ali i divan dan svog sina, a Bogdan je tom prilikom uputio dirljive reči svojoj suprugi.
- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina, Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - stoji u njegovoj objavi.