Slušaj vest

Jovana Ljubisavljević široj javnosti postala je poznata tokom učešća u rijaliti formatu "Zadruga" u kome je važila za jednu od najlepših devojaka u Beloj kući.

Jovana nekada

Na imanje je ušla kao bivša misica, a tokom meseci provedenih u rijalitiju ostavila je momka sa kojim je dugo bila u vezi i upolovila u romansu sa Stefanom Karićem.

Ovako je izgledala Jovana u Zadruzi:

1/15 Vidi galeriju Jovana tokom učešća u Zadruzi Foto: Printscreen/Zadruga

Nakon raskida sa njim, sreću je pronašla pored Bogdana Srejovića koji je pre nekoliko godina bio u vezi sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Ljubavni par je ubrzo stao na ludi kamen, a Jovana je pre samo nekoliko dana na svet donela sina Jakova.

Ovako je bivša misica izgledala na svadbi i venčanju:

1/9 Vidi galeriju Venčanice Jovane Ljubisavljević o kojima se dugo pisalo Foto: Printskrin/Instagram

I danas važi za jednu od najatraktivnijih devojaka na javnoj sceni, a mnogi ne pamte kako je nekada izgledala.

Mnogi komentarišu da se Jovana nije mnogo promenila, te da su joj estetske korekcije pomogle samo da istakne lepotu.

1/5 Vidi galeriju Jovana Ljubisavljević pre Zadruge Foto: Printskrin/Instagram

"Ti si moja ljubav"

Jovana je nedavno u isto vreme proslavila svoj rođendan, ali i divan dan svog sina, a Bogdan je tom prilikom uputio dirljive reči svojoj suprugi.

- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina, Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - stoji u njegovoj objavi.