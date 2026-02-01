Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić ispraća danas svog dečka Maneta Ćuruviju Kaspera u Ameriku, a ekipa domaćih medija ih je uhvatila na aerodromu.

Kasper nosi kafu, Mina kofere

Odmah po dolasku mnogima je bilo čudno što je on nosio kafu u rukama, dok je ona vukla kofere, a oboje su sakrili lice crnim naočarima.

Mina i Kasper sve vreme su bili raspoloženi, a u jednom momentu su počeli da se grle i ljube, te nema sumnje da im razdvajanje posle svega vrlo teško pada.

Mina je Kasperu pričala da će joj nedostajati, a potom je bilo i pitanja o tome da li je sve poneo od neophodne dokumentacije.

Njih su odmah primetili i brojni građani na aerodromu, pa su bili prava atrakcija na aerodromu.

Pričali i o negativnim komentarima

Podsetimo, Mina i Kasper prvi intervju nakon njegovog dolaska u Srbiju dali su za naš portal, te su govorili o njegovom poslu i ljubavi.

- Dragi moji, iza mene je jedan od najlepših i najtežih perioda u životu. Doživela sam da zbog svoje ljubavi na dnevnom nivou čitam na hiljade komentara, gledam brojne imitacije, podsmevanja, ruganja… Ima tu duhovitih ljudi, koji su i mene nasmejali, a ima i onih koji su me povređivali.

Ljubav nema definiciju, svako je živi na svoj način. Nemojte da brinete za mene, Ja sam posle dužeg vremena najzad srećna i ispunjena. Ovih dana smo završili pesmu o nama), kroz koju vam najbolje mogu opisati moje stanje i pravu istinu. Vi znate da se ja najbolje izražavam kroz pesmu. Voli vas Mina - rekla je pevačica, a Mane je dodao:

- Naša ljubav je iskrena i tu nema sumnje. Ne obaziremo se na glupe komentare, tako da može da priča ko šta hoće, mi verujemo u našu ljubav.

