Mina Kostić ispraća svog dečka Maneta Ćuruviju Kaspera u Ameriku, a ekipa domaćih medija ih je uhvatila na aerodromu.

"Čovek sve izdrži"

Na samom početku, Mina je otkrila da će izdržati njegov odlazak i da će se redovno čuti.

- On putuje, ali brzo će se vratiti. Bićemo u kontaktu kao i do sada. Čovek sve izdrži, postoje telefoni. Mora da ide, on ima tamo posao i život. Biće sve kako treba - rekla je Mina, na šta se Kasper nadovezao.

- Spremni smo za odvajanje, postoje i ovakvi trenuci u životu. Sa razlogom idem i sa još većim razlogom ću se vratiti.

Foto: screenshot pink tv

O Kasperovom poslu u Americi se naširoko pričalo i pisalo, a on je sada otkrio da je to glavni razlog zbog kog se vraća u Ameriku.

- Vraćam se poslu imam obaveze, to ne menja ništa. Sve je to normalno. Možda ćete se iznenaditi koliko kratko će trajati ova naša razdvojenost zato što postoji direktan let. Dolaziću na nedelju dana, na deset dana - rekao je Kasper, a na pitanje da li Mina planira da uskoro ide tamo, ona je odgovorila:

- Ako bude neki koncert organizovan, što da ne. Ovde imam puno obaveza, snimam pesme i spotove. Detetu mi je uskoro rođendan, imam puno obaveza - rekla je Mina.

"Planiramo svadbu i veselje"

Minu i Kaspera smo pitali šta će se desiti ako mu ona saopšti da je trudna, da li će se vratiti odmah iz Amerike:

- Daće Bog da je u drugom stanju, planiramo i svadbu i veselje. Nismo precizirali kada će doći do svadbe, ali realnije je kada je lepše vreme, videćemo. Ova godina će biti baš onako kako smo je započeli, godina ljubavi to je naša poruka od prvog dana. Neka se svako pronađe tamo gde ljubav stanuje, to je moja poruka. Imam molbu za sve vas, da mi čuvate Minu od zlih komentara - govorio je Mane.

Mina je prokomentarisala i izjavu bivšeg muža Igora.

- Videla sam, sinoć je dovezao dete, pozdravili smo se. Imamo super odnos, naše dete ne trpi, ona je srećna. Jutros se probudila da Kasperu poželi srećan put, poljubila ga je.