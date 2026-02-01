I ova estradna nedelja nije mogla da prodje bez Mine i Kaspera! Najkomentarisaniji par trenutno na estradi dao je ekskluzivni intervju za Stars Specijal, gde su odgovorili na svako pitanje, kao i na izazov koji smo stavili pred njih. Donosimo vam i intervjue sa Ćanom, Goranom Čomorom, Magla bendom, Saškom Karan i mnogim drugima. Naša kamera obišla je svaki gradski događaj gde smo zabeležili ekskluzivne kadrove i razgovore kroz koje vas i ove nedelje vode Olivija Jontić i Ivan Kleut.