Slušaj vest

Indira Levak objavila je da se razvodi od supruga Miroslava, ali nakon toga je nastavila da deli fotografije sa njim na društvenim mrežama.

Oni su važili za veoma skladan par, ali je jednom prilikom Indira pričala o njihovom odnosu i objasnila da među njima i nije sve tako idealno.

"Brak mi nije idealan"

- Brak mi nije idealan, nema takvog. Brak je ponekad bura, a ponekad orkanska bura... Ipak, ljubav je najbitnija, kao i poštovanje. Suprug mi je srodna duša, a mi smo dve temperamentne osobe. Ja sam Devica, on je Ovan i vrlo smo glasni kad krene frka. Pomirimo se kasnije i nakon 25 godina smo shvatili da je besmisleno ne pričati ili raspravljati se danima. Mi se zagrlimo, poljubimo i krenemo dalje u nove pobede - istakla je Indira.

Ovde živi Indira:

1/8 Vidi galeriju Dom Indire Levak Foto: Kurir, Printskrin/Instagram

Pevačica je dodala da je inače jači pol voli zbog njene ženske snage.

- Mene muškarci veoma vole, vole tu moju žensku snagu. Kada sam upoznala supruga, bio je stegnut, malo se opirao. Mislio se: „Šta ću ja sa pevačicom?" A ja sam njega prva pozvala. Trebalo je na prvi dejt da dođe u 12 časova, a stigao je tek u 19, oklevao je. Vrlo sam otvorena, konkretna i snažna, baš kao i moje pesme. Verujte mi, suprug mi parira po energiji, volim snažne, dominantne muškarce koji vode glavnu reč u kući. Tu sam da ga pratim i podržavam, kao i on mene - ispričala je Indira.

Foto: Printscreen

"Razvodimo se nakon 11 godina braka"

Podsetimo, Indira je prošle godina objavila da se razvodi od supruga nakon 11 godina braka, ali da će i nakon toga ostati prijatelji.

- Osećam potrebu da kao javna ličnost koja sa vama svakodnevno deli poslovne i privatne trenutke, podelim i ovu vest. Moram vas obavestiti da smo nakon 11 godina braka, Miroslav i ja doneli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote, odvojeno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju ostajemo poslovni partneri i prijatelji - poručila je pevačica.

Inače, Indira je nedavno otkrila pravu istinu o njihovom odnosu.

1/12 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Story.hr arhiva

"To je jedna fantastična faza između mene i Mireka. Ja i Mirek smo najbolji na svetu. Ljudi, pre svega, morate shvatiti da je taj čovek i moj menadžer, dakle, radimo i funkcionišemo i poslovno. Pre neki dan mi je doneo pasulj kući, skuvao mi pasulj, da ne budem gladna, svakog dana se čujemo deset puta. Sve je u redu! Dve su adrese, ali sve je u redu", rekla je Indira za In Magazin.