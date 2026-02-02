Slušaj vest

Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper nedeljama su u centru pažnje medija zbog svog zanimljivog odnosa, koji intrigira sve.

Iako su mnogi sumnjali, zaljubljeni par otišao je korak dalje, pa su se i verili, a uskoro će stati i na ludi kamen. Pre "ovog" kamena, njih dvoje su stali pred kamere Kurir televizije, gde smo u razgovoru sa njima pročešljali sve detalje njihove veze.

Na samom početku razgovora, Kasper nam je otkrio po čemu se to Mina razlikuje od njegovih bivših izabranica.

Bila je sudbina

- Kad bih sad krenuo da nabrajam, ne bi bilo korektno prema tim drugim osobama. Ja spadam u onaj stari kov muškaraca. Nije muškarac onaj koji komentariše bilo koju ženu. Mina je jedinstvena za mene u svemu. Pre svega je dobar čovek i prijatelj i najhrabrija žena koju sam upoznao. Ona je hrabrija od mene puta 10. Ja sebe smatram dosta hrabrim čovekom, a ona je hrabrija od mene. Njen život zaslužuje da se napravi jedan film o njoj. Neko sam ko se njoj divi - rekao nam je Ćuruvija.

Mina i Kasper su svakog dana sigurniji jedno u drugo, a on ističe da je celog života sanjao o ženi poput pevačice.

- Hvataju se neki da Mina ima neki lapsus ili pogrešan izraz. Ja to sve volim kod nje. Ona je jedna razigrana devojčica, koja kaže šta misli. Kaže sve iskreno i baš je briga. To je sve Mina - istakao je Kasper.

Kako ističe Kostićeva, dobar duh zaista i postoji i ne krije da je pronašala ono što je dugo priželjkivala.

- Žene koje traže gospodina pravog, samo neka maštaju i da veruju u čudo jer će se desiti. Mora da se desi, ako u to verujemo. Ja sam čekala 30 godina da bi se on pojavio. On se pojavio i ranije, ali ja prosto nisam znala. Takav je bio splet okolnosti, da on nije imao hrabrosti da mi priđe. A ja sam tad bila sama. Rekla sam mu: "Što mi nisi prišao? Dosad bismo imali petoro dece!"(smeh) - ubeđena je Mina.

Oboje smatraju da se od sudbine ne može pobeći, a imali su i poruku za sve one koji i dalje sumnjaju u njihovu ljubav.

- Neka javnost sama dođe do zaključka, koliko su oni nas povredili i koliko su bili pravedni prema nama. Ali i koliko su oni bili iskreni sami prema samima sebi, kada su pričali o nama. Mi nikoga nismo napali ni osudili. Ko veruje u našu priču - veruje, a ko ne veruje - ne veruje. Ali, oni su to digli na jedan nivo, za koji ja mislim da Srbija i neke mlađe generacije nisu zaslužili da čitaju takve stvari i da se satanizuje jedan poziv na ljubav. Prvo su za Minu govorili da je luda i glupava, da ja ne postojim i da sam ja "Chat GPT". Svi su je osuđivali. Šta se dešava dalje? Ja sam se pojavio i šok. Onda Mina više nije prolupala i nije luda, e, onda sam ja monstrum i prevarant - rekao je Ćuruvija.

Golupčići su rešili i sve dileme o njihovom vereničkom prstenu.

- Joj, gluposti i oko cena, i oko svega. Stvarno neću da pričam o ceni, niti me to interesuje. Ovde je kupio prsten. Neverovatno. Što se mene tiče, može da bude i bižuterija. Ja nemam problem s tim - rekla je Kostićeva dok nam je pokazivala prsten.

Na njen odgovor se nadovezao i Kasper.

- Ona ni ne zna cenu. Ja sam platio porez u Srbiji. Ovde sam kupio prsten, u svojoj zemlji i državi. Znači, nisam ga doneo iz Amerike, nisam ga kupio onlajn. Time ću sve reći. Žalosno je što se cenom prstena bave devojke. Znači, po njima, ako je prsten neke velike vrednosti - to je prava ljubav, a ako nije - to je prevara. Ovo je jako dobar eksperiment čime se ljudi bave. Nikada u životu nisam pričao šta sam kupio i koliko šta košta - dodao je on.

Misli o svemu

Na kraju, Mina i Kasper su nam otkrili da li će u budućnosti živeti u Srbiji ili Americi.

- Ako želiš da razdvojiš majku od ćerke, onda ti nisi iskren i ne voliš tu ženu. Nikada to ne bih dozvolio. Onda bih ja bio manipulator i egoista koji misli samo na sebe. Anastasija će završiti srednju školu za godinu dana i ona dete želi ovde da upiše studije. I zamislite sada kakav bi ja bio čovek jer sam svestan koliko mene Mina voli, da ja nju sad uhvatim pod svoje i da je odvedem u Ameriku da mi sedi kući i zadovoljava moje potrebe. Šta bih onda ja bio? Nikada ne bih dozvolio da naša ljubav utiče na razvoj budućnosti njene ćerke. Njujork nikada neće otići iz mene, to je grad koji ja volim - zaključio je Ćuruvija.

