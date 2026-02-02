Slušaj vest

Poznato TV lice Goran Čomor vratio se na male ekrane, ali ga možda niste prepoznali.

Ekipa Kurir televizije porazgovarala je s Goranom o mnogim temama o kojima dosad nije govorio u javnosti.

Voditelj, koga su svi znali po kratkoj kosi, odlučio je da napravi radikalnu promenu, pa je njegov novi imidž postao glavna tema gradskih kuloara.

- Ništa nisam jeo. Zato sam se i podmladio. Smršao sam 13 kilograma. Ja sam na jednoj dijeti i meni prija ta vrsta ishrane. Treba da naučiš da budeš disciplinovan. Veliki sam gurman, ali sam u poslednjih godinu dana vodio računa. Izbacio sam slatkiše, testo i doveo sebe do neke normalne linije. Uradio sam kosu pre godinu dana, možda je to trebalo i ranije. Da sam znao kako ću se ja bolje osećati, uradio bih to i ranije.

Da li te je neko nagovorio na taj potez ili si se sam odlučio na promenu?

- Ne. Čak su me moji drugari i prijateljice odvraćali od toga: "Daj, bre, šta radiš to?" Ja sam sve to uzimao u obzir, ali presuđujem sam za sebe. Imao sam strah jer se bojim jako igle i injekcije. Plašio sam se bola. Kad sam rešio da idem, onda straha više nema.

Koliko košta taj put do nove kose i novog ja?

- Samo odlazak je bio preko 5.000 evra, a da ne pričam dalje. Ja izdajem neki stan u kome živi dečko iz Turske. On studira medicinu ovde, a njegovi roditelji drže tu kliniku tamo. On je na mene uticao da to uradim. Oni rade svetski džet-set, ne rade čak ni Turke. On je napravio taj kontakt, ali je uslov bio da ja to ne reklamiram. Kad sam okačio post, bilo je 100.000 pregleda u danu. Ljudi me stalno pitaju, ali oni to neće. Ja sam to prebio kroz stanarinu (smeh).

Kakav je tvoj trenutni emotivni status?

- U vezi sam. Naša je, ali ne živi ovde. Nisam govorio o tome dosad.

Važiš za vrlo požrtvovanog oca dvojice sinova.

- Ja sam roditelj i otac. Ne vidim ja razliku između majke i oca kad voliš svoje dete. Strašno me nervira ona priča "otac ko kolac". To mi je tako strašno. Gde piše da majka može da voli više nego otac? To je nemerljiva stvar. Svako voli na način na koji ume. Borio sam se da izvedem svoju decu Luku i Savu na pravi put ljubavlju i snagom. Učio sam ih samopouzdanju, Starijeg sam dobrog izučio, a mlađi malo klati. Završili su neke škole. Život je pred njima. Tu sam da im budem vetar u leđa i da im pomognem.

Kako si uspeo da prebrodiš teške trenutke posle razvoda?

- Imao sam infarkt, tri stenta. Zadesio me je u Beču 31. decembra, trebalo je da radim Novu godinu u hali, 20 pevača. U pola pet sam završio na operaciji. Šetao sam po Marijahilferštrase, ulazio sam u radnje, toplo-hladno. Valjda neki tromb. Radio sam neku kontrolu i sve je bilo u redu. U tom trenutku sam samo mislio na decu i kako će bez mene kroz život. Tad su bili mnogo mlađi, to je bilo pre 10 godina. Posle me više ništa nije interesovalo. Sve ima i svoje dobre stvari.

Uvek si ti bio taj koji je davao otkaz na televizijama na kojima si radio.

- Radio sam na svim televizijama u regionu. Svuda sam odlazio ja, ja sam taj koji je davao otkaze. Sa RTS sam otišao kad su počeli da daju one malo veće otpremnine. Nit kosku glođu, niti je drugom daju. Ja sam radio u Radio Beogradu i radio sam emisiju "Marketing ekspres" za televiziju. Meni je šminkerka rekla da više ne radim. Ja u šoku. Tad je došla neka konkubina urednikova s nekim lepim dudama. Zadržala se dva meseca, nju nije zanimalo voditeljstvo, već samo da se uslika i da sebi poveća cenu. Ode za London, a ja sam ostao bez posla. Imam porodicu, decu, treba da ih hranim. Baza mi je uvek bila Radio Beograd. Kad osetim da mi nije dobro i da se moja reč ne čuje gde treba, odlazio sam.

Da li tvoje ime otvara sva vrata?

- Imao sam olakšice u doškolovanju, poslu, administraciji. Meni je bilo dovoljno da ne čekam u redu. U tom smislu da, ne mogu da kažem da nisam.

