Jovana Tipšin govorila je o svojoj karijeri i problemima sa kojima se suočavala.

Pevačica je ogolila dušu i priznala da je osetila sabotažu na svojoj koži.

"Nekad mi prija da se malo sklonim"

- Osetila sam to 2003 godine. Niko mi nije direktno rekao, ali ja osećam tu energiju, te klanove. Bog ti je dao, stas, glas sve, a neku kočnicu imaš. Nekoliko puta su mi ljudi rekli da je baš lepo što sam se vratila, a ja nikad nisam ni otišla. Snimam, pevam... Prijalo mi je nekada da se malo sklonim, ali ne da se povučem. Dođe nekad do prezasićenja - govorila je Jovana za Adria TV i :

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Neprijatne situacije

Pevačica se prisetila i nemilih događaja sa nastupa.

- Na nekim nastupima su bile neke pucnjave. Sećam se u Sloveniji, diskoteka na dva sprata, ludilo, čoveka pogodi pesma i on puca gore, puca dole. Hrabra sam na sceni, mada i generalno u životu. Jednom u Bosni je bio pripit gost i imao je nož u ruci, nikako da završim taj prvi blok... Pevač mora da bude psiholog, mora da se prati sve, ako je neko zaljubljen, ako se neko svađa, po tome u trenutku menjaš repertoar. Tada sam videla dečka sa nožem... Obezbeđenje mu je uzelo nož, ja sam mu kasnije prišla sa puno ljubavi, on me je grlio. Ja sam neko ko širi ljubav, samo mi je to važno - pričala je Jovana.

"Sa estradom se nikada nisam družila"

Tipšinova je priznala i da se sa kolegama sa estrade nikada nije intenzivno družila, ali da ima onih koji su joj jako dragi.

- Sa estradom se nikada nisam družila. Imam drugarice iz detinjstva i neke nove sa kojima sam baš super, kao da se znamo ceo život. Volim Lepu Lukić, nije ni čudo što je kraljica narodne muzike. Čujem se sa Sneki, sa Brankom Sovrlić... Sa Nadom Topčagić se čujem, ona me je odavno hvalila najviše. Nemamo vremena da se družimo mnogo ali smo u kontaktu - izjavila je Jovana.